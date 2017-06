"Es de justicia reconocer el trabajo de estos agentes"

La subdelegada trasladó el pésame a la familia de Daniel Beltrán, “además de todo mi ánimo y mi apoyo en estos difíciles momentos”. “Hoy he querido estar aquí porque creo que es necesario y es de justicia este reconocimiento. Desgraciadamente ya no podemos cambiar el fallecimiento de Daniel Beltrán, pero es justo reconocer que la tragedia no fue en aumento gracias a la labor de estos dos policías nacionales”. Jorge Sánchez Sánchez y José María Garrido Gacio detuvieron al supuesto autor del disparo sin que nadie resultase herido, una labor compleja debido a que el individuo, que iba armado, se cruzó con numerosas personas. Ana Ortiz destacó en el transcurso del sencillo acto que “vosotros sois el reflejo de lo que supone la Policía Nacional para la ciudadanía. Vuestro acto ha trascendido a toda la sociedad y creo que todos somos más conscientes de lo que supone vuestro trabajo para nuestro bienestar”.