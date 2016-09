El juez absuelve a 7 jóvenes por hacer trompos en coche

La juez de Penal 3 absolvió a siete jóvenes de los delitos de conducción temeraria por los trompos y derrapajes realizados en 2010 con sus coches en la fiestas de San Campio, en Valladares. La magistrada reconoce los hechos en algunos de los chicos, pero señala en sus fundamentos de derecho que "no se han puesto de manifiesto situaciones concretas de peligro real para el público allí congregado, más allá del riesgo genérico y abstracto que supone una conducción como la que ha quedado adscrita en los hechos probados". Había más de 300 personas, según la Policía, que había advertido del riesgo para la vida de los presentes. Pero la juez considera que no se trata de un delito de conducción temeraria, "que supone una desastención de las normas de tráfico". Dos de los acusados reconocieron ser los autores de los trompos, grabados en vídeo, pero no quedó acreditada la participación en los otros cinco. En el equipo de la defensa estaba el conocido letrado Manuel Burgos Toimil. Lo cierto es que la "exhibición" de 2010 obligó a intervenir a la Policía Local y Nacional, con 38 agentes para impedir la convocatoria de trompos y derrapes en Valadares. No obstante, cuando cesó el operativo de seguridad, el show se celebró ante una multitud durante más de dos horas. Allí, varios vehículos realizaron “descontroladas acrobacias” a escasos metros del público, "toreando -especificaba la Policía- a los espectadores y llegando a invadir los márgenes del torreiro, poniendo en riesgo a los presentes". A pesar de la prohibición policial, los jóvenes consiguieron realizar la exhibición que había sido hasta entonces una peligrosa tradición de fin de fiesta, sin que se hubiera producido ningún herido, aunque sí numerosos daños. n