Javier Guerra: "Lucía y Elena son como agua y aceite"

n n n Javier Guerra sigue adelante con su proyecto propio y ayer, tras conocer la integración de la lista de Lucía Molares en la de Elena Muñoz aseguró que irá "hasta el final" en el congreso del PP vigués, que aspira a presidir en el congreso del próximo mes de diciembre.

Sobre lo ocurrido ayer, se mostró más que escéptico: "Por muchos juegos de artificio es muy difícil de explicar porque las bases de cada una son como agua y aceite pero el poder y la preocupación por el resultado del congreso ha hecho que se juntaran", señala.

Guerra explicó que "por lo que sabemos de las personas que apoyaban a Lucía Molares, eran muy crítica, incluso hubo hasta peticiones de expedientes, y ahora dicen que todo está muy bien, no se entiende".

El exconselleiro y candidato a presidente del PP vigués reconoce que no se ha sorprendido por el desenlace pero sí le llama la atención "y habla de cómo son las cosas y lo que el poder ablanda".

En todo caso, no dará marcha atrás y pedirá el voto de los que apoyaron a Molares. "Nosotros vamos a seguir en nuestro camino, y no sólo eso también queremos decir a la gente que podría apoyar a Lucía que si considera que el partido hay que mejorarlo y las decisiones del PP vigués se tomen con más autonomía, estamos a su disposición porque haremos lo que queremos hacer, que no se queden huérfanos de candidatos", y añadió que "algo estaremos haciendo bien para que se den estar circunstancias". n