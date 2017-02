Jaime Garrido, nos 109 de Laxeiro

Cen comensais se deron cita onte para lembrar a José Otero Abeledo (Lalín, 1908/ Vigo, 1996), máis coñecido como Laxeiro. Dende a súa morte, a Fundación que leva o seu nome e custodia o seu legado artístico mantén a tradición do pintor de festexar cos amigos o seu cumpreanos no Puesto Piloto (hoxe o restaurante Puerta) cun xantar a base de lacón con grelos. Os anfitrións, a filla, María Cruz Otero, e o neto, Carlos García-Suárez, vicepresidenta e secretario xeral respectivamente do Padroado. Nas palabras de benvida, García-Suárez agradeceu a implicación dos colaboradores da Fundación “xa que coas súas achegas podemos seguir coas nosas actividades” e pedíu unha maior implicación das administracións porque “os recursos adicados á Cultura non son un gasto, senon un investimento”.

Acudiron á cita representantes da Cultura como os pintores José María Barreiro, Antón Pulido ou Xavier Magalhaes; escultores como Silverio Rivas (Premio Laxeiro 2015) ou cantantes como Amancio Prada (Premio Laxeiro 2016).

Asemade tamén fixeron acto de presencia autoridades do ámbito local e autonómico. Así, do Goberno autonómico acudiron o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo e o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez González, quen compartíu as lembranzas que conserva do pintor: “Eu tamén son de Lalín e atopabalo pola rúa coa bufanda e o sombreiro”. Por parte do Concello tomou a palabra o alcalde e presidente da Fundación Laxeiro, Abel Caballero, quen calificou de “enorme privilexio” asistir a este xantar. Puntualizou que na reunión “moi singular” de onte “lembramos a figura de Laxeiro e conmemoramos a revolución cultural que simboliza o noso pintor na expresión artística, unindo modernidade e tradición”.

Como cada ano, coincidindo coa celebración, a Fundación entrega o Premio Laxeiro a un persoeiro destacado do mundo cultural. Nesta ocasión, recaeu no arquitecto Jaime Garrido pola súa loita por protexer o patrimonio arquitectónico. O galardonado foi presentado por Antón Pulido quen o calificou como “un dos grandes investigadores do país”. Desvelou que sempre que falaba con Laxeiro do arquitecto, o artista dicía “é un bo tipo”. Descubríu a súa faciana máis íntima: “é un grandísimo debuxante, que foi aceptado na Academia de San Fernando, e un melómano, que reserva un recuncho da casa para disfrutar coa súa música”. Pulido tildouno de romántico, pois dixo que a Garrido lle emociona “O Poseidón”, de Artemiso, “Os campos de trigo”, de Van Gogh e as casas de Wright en Chicago.

Pola súa banda, o premiado, Jaime Garrido, agradeceu a distinción e engadíu que “ata agora recibín premios silenciosos, pero nesta ocasión é sonado e alimenticio”. Adicou o galardón a súa muller “que tanto me axudou” e “a tódolos que creron en mín e me len”.

Jaime Garrido asegurou que “é un honor recibir este premio; foi algo que non esperaba e unha sorpresa, pois supoño que se mo dan é porque moitos me coñecen a través dos meus libros”. Lembrou que cando chegou a Vigo como arquitecto, quedou abraiado coa riqueza dos edificios pétreos. “Dábame vergoña non saber dos arquitectos vigueses”. Aí foi cando decidíu recuperar a historia da arquitectura local, pechándose no arquivo municipal e rescantando os planos e os nomes dos autores. “Hai edificios de distintos estilos: dende eclecticistas, modernistas, rexionalistas, barrocos, renancentistas e un neoclásico, a Concatedral; pero ao mesmo tempo que eu tentaba recuperalos, na cidade desaparecían insignes construccións, algo que me indignaba; para desafogarme escribín hai 25 anos ‘Vigo, a cidade que se perdeu’, libro que agotou as cinco edicións.

Garrido recoñeceu que tras 50 anos de profesión, continúa investigando e prometeu editar algún novo libro. A él débeselle entre outros logros a clasificación de BIC do actual Marco e da antiga Estación de Ferrocarril.n