Iván Ferreiro: “Si no miras atrás, no sabrás quién eres”

nnn Tras años de arrastrar maletas por un "calendario lleno de fechas y ciudades", Iván Ferreiro pensó que era momento de descansar y de "dejar descansar al público", iniciando un largo período de estabilidad hogareña y de recapitulación del que nació su último álbum, "Casa".

"Hay una corriente de pensamiento que dice que para atrás ni para coger impulso, pero si no miras hacia atrás, no sabrás quién eres", defiende el músico gallego en una entrevista celebrada ayer en Madrid, a propósito del lanzamiento el próximo viernes de su séptimo disco en solitario.

De hecho, señala que a él este disco le gusta "porque viene acompañado de todo lo hecho anteriormente", incluido el primer disco de su exbanda Los Piratas. "Es un disco que me horroriza, pero sin canciones horribles no habría llegado a esto", argumenta.

En su opinión, "España adolece todo el rato de esa falta de memoria", como se aprecia especialmente "a nivel político".

"Es como lo de arrancar estatuas de Franco o lo de cambiar los nombres de las calles. En Francia, si hay una dedicada a un tirano, queda para acordarse de que tuvieron a un hijo de puta en un momento determinado. Que haya una calle llamada Francisco Franco no significa que seamos unos fascistas, porque que hayas sido algo antes, no significa que lo seas ahora", insiste.

Así lo proclama en una de sus nuevas canciones, "Laniakea", que alude al supercúmulo de galaxias al que pertenece la Vía Láctea y que sirve de portada al álbum, remarcando que, como es habitual en él, sus letras parten de lo íntimo para trascender a lo universal y para convertir su casa "en la de todos los demás".

"Los títulos de mis discos siempre hablan de lo mismo, de dónde estoy yo para que los demás sepan dónde están, sin importar lo que me pase a mí en realidad", explica el autor de discos previos como "Confesiones de un artista de mierda" (2011) o el previo "Val Miñor-Madrid. Historia y cronología del mundo" (2013).

Si aquel se caracterizaba por un tono más optimista y de exaltación del amor, este le sitúa en un nuevo escenario emocional con claroscuros. "Vuelvo a casa / de la zozobra de mi corazón", canta en los primeros versos.

Aún así, "sigue siendo un disco muy luminoso y probablemente más verdadero que el anterior. La luz es más hermosa cuando ves las sombras. Aunque aquí existe el dolor o la melancolía, todas las canciones acaban bien", comenta.

confort en cualquier sitio

La conclusión para él es que hay que "encontrar el confort en cualquier sitio", en cualquier "casa", nombre que escogieron en parte como homenaje al álbum del mismo nombre de Ryüichi Sakamoto y Morelenbaum, uno de sus favoritos.

Grabado entre Gondomar (Pontevedra) y los estudios Blind Records de Barcelona, este álbum lo pone por segunda vez consecutiva a las órdenes de su "amigo" Ricky Faulkner, unas veces cediendo el protagonismo al piano, otros a la guitarra, con apuntes de electrónica gracias a un aparatito llamado Tenori-On.

Entre medias se cuela una canción sorprendentemente cruda como "Dies Irae", que grabó el año pasado como parte de la banda sonora de la trilogía literaria de César Pérez Gellida "Versos, canciones y trocitos de carne".

"A veces he tenido muy mala hostia con canciones que no me ha importado que hicieran daño a una persona. Este año me apetecía quitar esa parte, pero necesitaba un tema que hablara de esos días de ira", comenta sobre la inclusión aquí.

Para él, este corte que comparte con Enrique Bunbury y Santi Balmes, de Love of Lesbian, es en realidad "un rock descafeinado".

"Cada vez soy menos rock, pero se puede jugar a ello sin ponerte una chupa de cuero. Bunbury y Leiva sí son roqueros todo el tiempo, pero yo soy pop y el pop puede tirar de todo y espero poder jugar cada vez más", afirma.

Ferreiro volverá a echarse la casa a cuestas cuando el 9 de noviembre inicie la nueva gira en la sala Barts de Barcelona. Un mes después llegará al Intro Music Fest de Valladolid y el 22 de diciembre le aguarda una de las paradas más importantes, la del Barclaycard Center de Madrid (en formato "Ring").