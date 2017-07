n n n Carmela Silva (Vigo, 1960) acaba de cumplir dos años al frente de la Diputación de Pontevedra y hace balance de la mitad del mandato con su socio, el BNG.

Mitad del mandato ¿cómo ha cambiado la Diputación?

No hay quien conozca a la administración provincial. Cambió el modelo político, porque este gobierno sabe a dónde quiere ir y cuáles son sus prioridades. Contrariamente a lo que sucedía hasta que nosotros llegamos, que había una administración provincial que tomaba todas sus decisiones teniendo en cuenta solo la búsqueda de buenos resultados electorales. También un cambio radical en la gestión. Todos los proyectos que realizamos cumplen con la ley. También un cambio radical en la forma de entender la relación con los ayuntamientos y con la sociedad civil. Los ayuntamientos ahora los tratamos de igual a igual, todos los proyectos que ponemos en marcha se hacen sobre criterios objetivos, con bases claras y con reparto equitativo. Pero también con los colectivos. Hasta que nosotros llegamos el presidente de la Diputación tenía millones de euros de libre disposición. Estoy muy satisfecha de estos dos años.



Sé que es difícil elegir uno pero ¿qué proyectos considera más relevantes en estos dos años?

En primer lugar cumplir con lo que dice la ley sobre las competencias de las diputaciones, garantizar los servicios y derechos en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Con nuestro Plan Concellos, dotado este año de 41,2 millones, con repartos equitativos, con criterios claros como son población y dispersión territorial. También otra forma de aplicar los recursos en las infraestructuras provinciales, consideramos que tienen que ser rehabilitadas, humanizadas y tratadas desde varios principios, que son el de seguridad vial, el de movilidad, el de accesibilidad universal y el de la recuperación de los espacios públicos para las personas. Otro de los grandes proyectos, el entender el tratamiento de los residuos sólidos con una visión de futuro. Por eso hemos puesto en marcha un proyecto a través del compostaxe. Y después otro muy grande que es el nuevo modelo de políticas sociales, con la ayuda en el hogar, la teleasistencia o las medidas de emergencia para personas con más dificultades. Pero el proyecto con el que yo me siento absoluta y totalmente identificada y que es la línea política más relevante es la política de igualdad. Las mujeres somos el 52% de la población, más de la mitad, no puedo entender que las administraciones no dediquen muchos recursos a que ese 52% se sienta representado, y la lucha contra la lacra más terrible que son las violencias machistas.



Así que si tiene que elegir una ¿sería esta última?

Si me dicen elija usted uno de los proyectos, yo lo tengo clarísimo, las políticas de igualdad. Tristemente hasta que llegamos al gobierno ni siquiera había área de igualdad en la Diputación de Pontevedra, las mujeres no existíamos. Ahora la Diputación de Pontevedra es un referente. Hemos sido capaces de poner en marcha proyectos tan importantes como la Escuela de Igualdad María Vinyals, que muchas otras diputaciones y ayuntamientos nos están pidiendo información. Hemos puesto en marcha un proyecto de sensibilización y concienciación contra las violencias machistas, Mujeres en Acción, que recorre toda la provincia.



¿Qué le parece el Pacto de Estado contra la violencia de género?

Me felicito que lo hayamos alcanzado. Lo veníamos reclamando desde 2014. La primera persona que lo hizo en el Parlamento fue Elena Valenciano. El PP se negó siempre pero al fin lo hemos conseguido. Me parece que es una gran noticia. Estoy asombrada de que Podemos se haya abstenido, no lo puedo entender. Vamos a tardar en erradicarlo pero este Pacto de Estado era fundamental. Es la mejor noticia que he tenido en política este año. La igualdad es mi gran prioridad. Vine a la Diputación a cambiar un modelo caciquil y clientelar del PP pero sobre todo vinimos, este gobierno, a que la igualdad sea una gran prioridad. ¡A nuestro alrededor hay tantas mujeres que están aportando tanto!



La otra parte del gobierno es el BNG y en cada comparecencia dice que la relación es muy buena. ¿Pero de verdad no ha habido conflictos?

La verdad es que no he tenido ningún conflicto con el BNG y si hubiese no me costaría nada reconocerlo. Yo tengo una familia, un marido, un hijo, una madre, hermana y hermano y no siempre estoy de acuerdo con ellos. Los adoro pero no siempre estoy de acuerdo. Por eso a mí no me costaría reconocerlo. Si hemos tenido visiones diferentes nos hemos sentado, las hemos dialogado y las hemos acordado y ha salido un proyecto común. Porque eso es la vida. Lo normal es que haya posiciones diferentes y que se hagan esfuerzos por llegar a acuerdos. Esto deriva de que teníamos un acuerdo del gobierno que lo estamos cumpliendo y eso ayuda mucho porque tenemos una hoja de ruta. También es cierto que hemos aprendido del pasado. Hemos gobernado con el BNG la Xunta y ayuntamientos y se cometieron errores y se aprende. Y después, tengo que reconocerlo, los afectos también mueven el mundo y hace que los problemas sean más fáciles de resolver. Yo reconozco que le tengo afecto personal a los cuatro diputados del BNG y eso ayuda.



¿Y qué tal la oposición? ¿Qué le parece que Nidia Arévalo haya dejado la portavocía?

Tengo la sana costumbre de no interferir en las decisiones de otros grupos políticos. Sí que es cierto que la oposición de Nidia Arévalo ha sido un desastre. Mira que lo siento, porque no me gusta decir esto de una portavoz que es una mujer. Ha sido una oposición destructiva en la que el chillido, la descalificación, el insulto, la falsedad, el hacer cosas que no se corresponden con la política de altura han sido la seña de identidad y eso ha tenido un peso para que la cambien. Porque ¿cómo vas a cambiar a alguien que tiene el apoyo de la ciudadanía? Lo que ocurre es que el PP va a ganar cuando Nidia Arévalo deje de ser la portavoz en la Diputación. Han hecho escraches liderados por la portavoz del PP, han ido a las carreteras provinciales a colocar vallas sin pedir permisos. Tan triste es su labor que yo fui insultada gravemente por mi condición de mujer por un concejal de Moraña del PP y Nidia Arévalo no salió a decir que le pedía la dimisión. Yo le aseguro que en el caso contrario saldría pidiéndole a un concejal socialista que dejara su acta. Sólo espero que la nueva portavoz sea una mujer.



Cuando llegó se encontró muchos problemas de la etapa anterior ¿están superados?

Nos encontramos que ninguna obra, de verdad, ni una estaba bien, todas estaban mal. O porque se habían aprobado proyectos sin los informes preceptivos de otras administraciones. Porque se construían las obras en terrenos que no eran propiedad de la Diputación y cuando ibas a pedir la licencia al ayuntamiento no podía. Cosas de esa gravedad. O también cuando se hacían proyectos dotacionales en los ayuntamientos sin estudios geotécnicos. Hemos tenido que trabajar muchísimo, a destajo, para poder solventar todas estas cuestiones y hemos solucionado más del 90%. Sacar adelante un proyecto lleva mucho tiempo, pero tener que deshacer un proyecto mal hecho y hacer uno nuevo es más complejo. Espero que a finales de este año esté todo solventado. Por eso cuando oigo hablar al PP tengo que contar hasta diez para no perder la paciencia y he descubierto que tengo la del Santo Job.



¿Qué será lo prioritario para la segunda parte del mandato?

Muchos proyectos hay que seguir ampliándolos, no hemos tocado techo en políticas de igualdad. En lo que tiene que ver con actuaciones en infraestructuras provinciales y proyectos para humanizar vamos a hacer un enorme esfuerzo. Vamos a seguir profundizando en el tratamiento de los residuos sólidos con el compostaxe, vamos a sumar a más ayuntamientos. Estos dos próximos años va a ser la eclosión de este modelo. Vamos a fortalecer las políticas sociales y haremos hincapié en las políticas dedicadas a los jóvenes. También un programa de dotaciones y equipamientos, porque aún hoy en muchos ayuntamientos no hay una piscina o un pabellón o un centro de día o un tanatorio, porque el PP ya se encargó de que hubiera esas dotaciones sólo donde ellos gobernaban.



Y Vigo ¿tiene lo que se merece de la Diputación?

Ahora sí. Y el alcalde de Vigo así lo valora. El alcalde lo dijo y yo se lo agradezco mucho porque ha sido generoso. Siempre dijo "para Vigo no pido ni más ni menos que lo que le corresponde" y eso es lo que la Diputación está haciendo con Vigo y con la ciudad de Pontevedra también. Tenemos una partida para estos dos ayuntamientos, que no forman parte del Plan Concellos. Vigo y Pontevedra se hace a través de convenios y son ellos los que nos van diciendo cuáles son las actuaciones que quieren que la Diputación financie.



¿Cuáles fueron las que le pidió el alcalde?

En el caso de Vigo el alcalde optó porque apoyáramos vuelos en Peinador y lo hemos hecho. Nos pidió que apoyáramos un nuevo centro de la UNED en Vigo en el Auditorio Mar de Vigo y se ha financiado toda la remodelación. Nos pidió que hiciéramos frente a dos reclamaciones históricas de la ciudad de Vigo para humanizar infraestructuras provinciales y estamos haciéndolo. Hemos trabajado ya en la carretera a la Universidad y ahora se están haciendo los proyectos para la humanización de la Carretera Provincial y también de Beade. Nos pidió que apoyáramos actividades de O Marisquiño y le dedicamos 182.000 euros. También nos pidió apoyar al Vigo Seafest y lo apoyamos con 50.000. Apoyamos mucho al deporte y a los clubs de la ciudad, a todos de todas las disciplinas; a los colectivos sociales, culturales. Estamos invirtiendo muchísimo en Vigo. Todo aquello que el ayuntamiento plantea.



¿Apoyará la Diputación Cíes Patrimonio de la Humanidad? No sólo simbólicamente sino con fondos.

Vamos a apoyar todo lo que el alcalde de Vigo nos pida. Si uno de los proyectos que quiere que se financie por la Diputación es Cíes Patrimonio de la Humanidad, sin ninguna duda. Es más, es importante que la Diputación, en este momento que hay que trabajar para cumplir todos los criterios para poder solicitar esa declaración esté detrás apoyando. Fíjese usted que en ese acuerdo de 800.000 euros para promover nuevos vuelos en Vigo, Air Nostrum tiene un avión en el que aparece Diputación de Pontevedra e Islas Cíes Patrimonio de la Humanidad y eso es muy importante porque va por todo el mundo. En este caso no sé qué le hemos hecho los vigueses y viguesas a la Xunta para que todos los grandes proyectos que ponemos encima de la mesa le pongan palos a las ruedas. No entienden esta ciudad, no la han entendido nunca. No puedo entender que la Xunta quiera boicotear que Cíes sea Patrimonio de la Humanidad, pero lo va a ser y la Diputación estará ahí.



¿Estará también la Diputación en las gradas de Gol y Marcador de Balaídos?

Si, claro. En el convenio está así estipulado, que empezaríamos por Tribuna y Río y que si otras administraciones no participaban en aportar recursos, la Diputación lo haría. No hay ninguna duda.



¿Cómo compagina ser presidenta de la Diputación y teniente de alcalde en Vigo?

Con mucho trabajo y muchas horas. Tengo que reconocer que tengo a mi lado gente muy buena, con un altísimo nivel, mucho compromiso, con mucha capacidad de trabajo y mucha formación. Tanto los diputados como mi gabinete, mayoritariamente mujeres, que trabajan muchísimo. Y también a los funcionarios y funcionarias. Sin todo esto sería imposible. Detrás de mí hay mucha gente que me aporta mucho, yo sólo sé trabajar en equipo.