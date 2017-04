Intentan robar armados un hotel tras protagonizar varios actos vandálicos

Los hechos tuvieron lugar entre las once y las once y media de la noche del pasado sábado, cuando una patrulla fue alertada de que dos jóvenes habían roto la luna delantera de un coche aparcado en Travesía de Vigo. Los dos vándalos continuaron hacia Vía Norte, donde tiraron a la calzada varias vallas de las que se encuentran delimitando las obras de humanización de esta calle. Al llegar a la altura del establecimiento hotelero, entraron en el mismo y amenzaron a la persona que se encontraba en aquellos momentos en la recepción, intentado abrir seguidamente la caja registradora con un cuchillo.

Los dos jóvenes no llegaron a conseguir su objetivo, ya que la Policía llegó al hotel antes de que pudieran consumarlo al estar siguiéndoles los pasos desde Travesía de Vigo. Los detenidos fueron identificados como M.J.F.C., de 20 años y D.L.M., de 21.

Vandalismo

Además, a las seis de la madrugada de ayer, la Policía Local detuvo a otro joven, en este caso de 19 años, tras ser sorprendido cuando rompía diversos elementos de vehículos estacionados en la vía pública.

Los hechos tuvieron lugar en la calle Martín Echegaray cuando los agentes fueron alertados de que un gamberro se dedicaba a romper los cristales de las ventanillas y los retrovisores a los coches aparcados en la calle. La patrulla de la Policía Local pudo comprobar que en la zona había al menos cinco turismo damnificados, por lo que iniciaron la búsqueda del presunto autor de los daños. El joven fue localizado poco después en las inmediaciones, siendo detenido e identificado como R.F.C.R., de 19 años y nacido en Perú, aunque de nacionalidad española.

Por otra parte, la Policía Local tuvo que intervenir en las últimas horas en un caso de violencia machista que se registró en la ciudad y que se saldó con un detenido. n