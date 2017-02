La inspección del Puerto devuelve a China 21 contenedores de congelado

n n n El conflicto sin fin en el punto de control fronterizo de salida de mercancías del puerto de Vigo (el PIF de Guixar) se mantiene focalizado ahora en una partida de 20 contenedores con un valor de dos millones de euros que lleva ya al menos seis días en los muelles y que ha encendido todas las alarmas tanto en la comunidad portuaria como en la dirección del Puerto vigués. El problema es de nuevo burocrático por el registro del barco, no por el contenido, y afecta directamente a una gran empresa comercializadora con sede en Vigo, que hasta ahora traía sus productos por el puerto local. El pasado viernes, la Federación de Usuarios, integrada por siete organizaciones profesionales, reclamó que en el PIF de Vigo haya el mismo criterio que en los puertos vecinos, ajustándose los estándares, lo que no ocurre: miles de toneladas de productos congelados -pescado- con destino Vigo acaban yendo a Leixoes, en Oporto.

El último caso ha acabado por provocar "enorme preocupación" a la Autoridad Potuaria, según reconocía ayer su presidente. Y todavía más a la comunidad portuaria, que ya alertó sobre que Vigo se está convirtiendo en un puerto a evitar por las exigencias en materia de entrada de productos que no se dan en otras terminales. Desde la pasada semana, una partida de 21 contenedores de vaina de pota se encuentra a la espera de entrar en territorio comunitario. Pero no va a ser posible. La decisión de los inspectores del Ministerio de Sanidad en el PIF ha sido rotunda: o devolver la mercancía a su puerto de origen o mantenerla inmovilizada en los muelles, sin posibilidad de que pueda pasar el control o que se pueda almacenar en un frigorífico para disminuir costes -los contenedores refrigerados tienen que estar enchufados, lo que supone una importante factura.

Según la inspección sanitaria, el asunto estaría en que el barco que transportó la pota desde China no estaría registrado ni aparece en una lista de establecimientos controlados por lo que su mercancía no estaría avalada. Por tanto, la autoridad sanitaria china tendría que justificar dónde se realizó el intercambio del pesquero al carguero y también el propio barco que trajo congelado a Vigo. Todo ello podría suponer graves pérdidas a la comercializadora o sanciones.

Por su parte, desde la Cooperativa de Armadores de Vigo su presidente insistió en que no es un problema de salud sino burocrático que el barco que hace el transporte debe estar en una relación. "Si fuera de salud, nada que decir, pero la inspección no ha entrado en ello", dijo Touza, quien insistió en que "lo ocurrido es demoledor", al sumarse a lo que pasó con el gambón argentino, que desvió el congelado a Leixoes. "Todo esto desaconseja traer mercancía por Vigo", alertó. n