El Imserso se olvida de Vigo

Mientras miles de vigueses han vuelto ya a su rutina cotidiana y otros están apurando los últimos días de vacaciones, un tercer segmento de población, el de las personas mayores de 65 años, aguarda la llegada del otoño para poder disfrutar con alguno de los viajes que pone en marcha el Inserso.

Igual que en el resto de Galicia, ayer arrancaba en Vigo la comercialización de los viajes para mayores del Programa de Turismo del Imserso para la temporada 2016-2017, que ofrece un total de 1,35 millones de plazas distribuidas en más de 300 hoteles de la Costa Peninsular (Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña), Turismo de Interior (circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia, Ceuta y Melilla) y Costa Insular (Islas Balears y Canarias).

Las personas que solicitaron destinos en la primera fase del programa, recibieron ya la acreditación, unos con garantía de plaza y otros para cobertura de vacantes. La comercialización se realiza de manera escalonada por comunidades autónomas, sin afectar a las plazas, que han sido distribuidas previamente por cada provincia según su población mayor de 65 años.

Sin embargo, a tenor de la experiencia de algunos usuarios “no es oro todo lo que reluce”. Una de las principales quejas es que no hay vuelos desde Vigo, todos son desde Santiago o A Coruña pese a que un gran volumen de usuarios de este programa son de esta ciudad. Algunos refieren que son personas mayores y que tienen que ir por su cuenta hasta Pontevedra, asumiendo el coste y cargando con las maletas.

En la cola de la agencia de viajes de El Corte Inglés estaba ayer, Marta García, de 78 años, dispuesta a repetir experiencia este año. Es viuda y viajará con su hermana y su cuñado. El año pasado estuvieron en la costa andaluza. Su experiencia fue positiva aunque con algunos matices. “El ritmo es excesivo personas de edad avanzada” Son viajes para gente mayor pero no están adaptados a ellos. Un claro ejemplo son las excursiones. “Son un auténtico corre-corre”. El problema es que salen muy temprano. A las siete de la mañana arranca el autocar. Hay que levantarse a las cinco o seis. “Cuando salimos todavía es de noche, y lo peor es que tenemos que andar a cien.“ Una ciudad tan bonita como Sevilla, la vimos de prisa y corriendo. “Yo gracias a Dios aún puedo moverme sin problema pero hay personas muy mayores que tienen dificultad y no pueden andar a correr”.

Esta usuaria no entiende que les hagan madrugar tanto, ni que les dejen tan pronto en el hotel. “Madrugas una barbaridad y después te dejan en el hotel a las cinco de la tarde y no ofrecen ningún tipo de animación”. En la mayor parte de los casos son hoteles situados en primera línea de playa pero lejos del núcleo urbano. Para ir a cualquier sitio, “teníamos que desplazarnos unas distancias enormes”. De lo contrario, la alternativa de ocio es quedarse y “jugar a las cartas hasta la hora de cenar”.

Sergio y Rosa, que viajaron el año pasado a Mallorca tampoco entienden porque "si nos llevan a coger el avión a Santiago, no nos recogen en Vigo." El año pasado el autocar que nos recogió en Lavacolla salió tarde y cuando llegamos a Pontevedra ya no había ni tren ni autobús . "Cogimos un taxi y pagamos casi 50 euros". Casi hubo un motín abordo porque pretendían parar para llevarnos a cenar. "Los pasajeros gritábamos no queremos cenar”

Andrés y Adolfo, dos octogenarios de Vigo, acudieron ayer a la agencia con su acreditación para reservar destino. Querían Benidorm, pero ya no había plazas. Les ofrecieron ocho días en Canarias o Baleares y les dijeron que volvieran pasado mañana a ver si tienen suerte y les conseguían algo. Algo perplejos, piden más coherencia a la organización, “porque dicen cosas que después no hay”. El año pasado estuvieron ocho días en Mallorca, también con el Imserso. Este año querían probar un programa de 15 días, aunque sea un combinado de dos islas pero, de momento no verán cumplido su sueño.

No todo son quejas. Hay usuarios satisfechos. Es el caso de Rosa Moreira, que ha viajado varios años y nunca ha tenido ningún percance. n