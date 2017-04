El imposible monasterio vigués en Oia

El último capítulo hasta el momento del largo culebrón de la reforma integral del histórico Monasterio de Oia se saldó con otro fracaso, esta vez en el Parlamento de Galicia, donde el grupo socialista defendió, en la Comisión de Educación e Cultura, una proposición no de ley para instar al Gobierno gallego a preocuparse por el estado del Real Mosteiro de Oia, un bien catalogado como BIC que “se encuentra en un estado de abandono que hace peligrar su conservación” y que precisa de la ayuda del gobierno gallego “para que no caiga, que no desaparezca”.

La propuesta fue rechazada por el Partido Popular, a pesar de la insistencia del diputado vigués Abel Losada en que “la recuperación de este conjunto patrimonial es primordial”, con el nuevo uso que se le pretende dar, un proyecto turístico hotelero, “supondrá un impulso para el empleo y la economía local”, en un ayuntamiento “que pierde población cada año” y que “no tiene demasiados recursos endógenos más allá del turismo”.

Losada recordó que el Ayuntamiento de Oia lleva los últimos seis años esperando la aprobación de las modificaciones urbanísticas necesarias para llevar a cabo el proyecto de restauración, rehabilitación y puesta en valor del conjunto monacal y de su entorno, e instó a la Xunta a “interesarse por el estado de la tramitación desde expediente” y a “desenrollar mecanismo de protección efectivos del patrimonio histórico – artístico”. Sin embargo, los populares se negaron incluso a interesarse por el estado de tramitación del expediente en el Ayuntamiento. La diputada del PP incluso acusó a Losada de actuar de "manager" de la empresa viguesa propietaria del monasterio. Según señaló Abel Losada a este diario, "se trata tan sólo de que no sigan las cosas igual durante más tiempo".

El Concello de Santa María de Oia, ahora con Cristina Correa de alcaldesa, del PP, mantiene que le gustaría rehabilitar el edificio histórico pero que el ayuntamiento no está en condiciones de garantizar el agua necesaria para un complejo hotelero compuesto por un Hotel de 4 estrellas con una capacidad aproximada de 72 habitaciones y 1.000 metros cuadrados de salones para celebraciones. "Llevamos años así, en 2016 nos dijeron que estaban esperando por un informe sobre la capacidad hídrica que haría Augas de Galicia, luego que estaría listo en enero de 2017 y ahora que en verano. Así llevamos doce años", explicaba un responsable de Residencial Monasterio de Oia, sorprendido por el resultado de la gestión realizada por el grupo socialista en la Cámara gallega.

La empresa adquirió el edificio con el compromiso de que en dos años como máximo tendrían los permisos para su rehabilitación completa. No ha sido así. Hay un proyecto que incluye 10.000 metros cuadrados de zonas verdes, bosques de ribera y parques con 150 plazas de aparcamiento exteriores. Se prevé la ejecución de un centro de talasoterapia anexo y la posibilidad de desarrollar en los terrenos del ámbito de actuación una serie de edificaciones de uso hotelero y residencial cuya tipología y desarrollo tendrán relación con la trama del lugar. La intención es ser un elemento que la complete y no un elemento que agreda. La ampliación hotelera y las nuevas edificaciones será respetuosa con la historia . n