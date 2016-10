Ikea negocia con Zona Franca y ya planea abrir una tienda de entrega

nnn Ikea mantiene abiertos sus proyectos de asentamiento en Vigo pero un portavoz de la empresa explicó a este diario que el asunto “va despacio”, aunque se han retomado los contactos con el Consorcio Zona Franca de cara a reservar un espacio en el Parque Comercial, que será la ampliación en 200.000 metros cuadrados del Tecnológico. El consorcio acaba de pactar con el Concello que dicha superficie se pueda urbanizar como un proyecto sectorial por parte de la Xunta, sin necesidad de que haya Plan General, lo que abre el camino a su puesta en marcha y a la dotación de terrenos. No obstante, se trata de un plan a largo plazo, que exigirá al menos dos o tres años entre trámites y obras, quizá más. Zona Franca, mientras, ha ido comprando terrenos afectados.

En todo caso, Ikea se ha planteado al mismo tiempo una segunda vía, con la apertura de una tienda más reducida como la que ya existe en Pamplona destinada a la entrega de ventas por internet. “La intención es abrir una tienda en Vigo, pero va despacio”, señaló desde el representante de la firma sueca. Insistió en que la decisión se mantiene en tratar de abrir un centro de venta en Vigo pero que no sólo cuentan las dificultades para poner en marcha un proyecto sino también la marcha del mercado. Con todo, insistió en que ahora mismo la primera opción pasaría por facilitar la venta on line con la apertura en la ciudad de una tienda de menores dimensiones para la recogida de productos que también incluye parte de exposición, lo que calificó de “una solución temporal” como la adoptada en la capital navarra con éxito. "La intención es abrir la tienda en Vigo, pero va despacio porque es difícil, pero sigue la expectativa, con el punto de entrega como alternativa más sencilla", insistió.

Ikea lleva años buscando donde instalarse en Vigo. Con Zona Franca mantiene contactos desde hace al menos tres años, a la espera de que se desbloquee la ampliación del Parque Tecnológico, lo que ya ha ocurrido. En paralelo mantuvo contactos con otras firmas, entre ellas Eurofund e Intu, las que promueven Porto Cabral en Vigo, el complejo de ocio y comercial cuyo desarrollo también está a la espera de que pueda desbloquearse sin necesidad de esperar por un nuevo Plan General. La zona de Liñeirños contaba con una calificación adecuada para Porto Cabral, pero la anulación del Plan hace que todo el plan esté a la expectativa. n