La huelga de la estiba enfila su recta final tras acuerdos

nnn Los sindicatos de estibadores han desconvocado el paro parcial previsto en los puertos para hoy, y el de 48 horas que arrancaría el lunes 26 de junio, tras recibir la petición de las empresas para mantener una reunión. En Vigo, además, la naviera Suardiaz ya había alcanzando antes un acuerdo con los estibadores para dar por finalizado el conflicto laboral en lo que respecta a la Autopista del Mar, en Bouzas. El resto de operadoras -Termavi, Estibadora Gallega, Pérez Torres y Bergé- estaban a la espera de alcanzar acuerdos y dar por terminado el conflicto, aunque entre las distintas firmas hay división de opiniones. Los trabajadores exigen subrogación de sus empleos y -lo más conflictivo- trasladar a las ETT que sustituirán a la Sociedad de Estiba el modelo de que tengan que forma parte las empresas, como en la actualidad. No obstante, en el acuerdo se indica que será "de acuerdo con la ley".

A nivel general, la propuesta de reunión no proviene de la patronal Anesco, sino del presidente de la Asociación de Empresas Estibadoras Portuarias de Barcelona, Javier Vidal, ante la nueva situación generada tras los acuerdos alcanzados entre algunas empresas y los estibadores, y la salida de varias compañías de Anesco.

La reunión está inicialmente prevista para el miércoles, día 28 de junio, con el fin de dar tiempo para que Anesco se reestructure y fije una nueva postura después de que tres compañías hayan salido de la asociación, Bergé, Alvargonzález y Algeposa, firmas que además se han resistido a firmar el acuerdo unilateral que ofrecen los sindicatos a las compañías a cambio de no secundar los paros en sus instalaciones. Maersk, por su parte, sí lo hizo, pero en Algeciras, sin efectos en Vigo, lo que complica todo y perjudica a los intereses locales.

En todo caso, ante esta propuesta de la parte empresarial, en atención a su petición y como "muestra de buena voluntad y disposición a negociar", los sindicatos de estibadores (Coordinadora de Trabajadores del Mar, UGT, CC.OO., CIG y CGT) han acordado no secundar los paros convocados antes de la reunión en ninguna empresa, hayan o no firmado un acuerdo con los trabajadores. No obstante, el calendario de paros programado aún contempla otros tres parciales de 48 horas para finales de la próxima semana (entre los días 29 de junio y 1 de julio), y la siguiente (entre el 3 y el 5 de julio, y entre el 6 y el 8). Las propuestas y paros se enmarcan en la negociación abierta entre empresas y sindicatos para un nuevo convenio adaptado a la reforma del sector aprobada. n