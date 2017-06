Un hueco para Hirving Lozano o Nolito

nnn La salida de Theo Bongonda del Celta deja un hueco en la izquierda del ataque del equipo de Juan Carlos Unzué que puede ser cubierto por alguno de los dos futbolistas que el club celeste está siguiendo para incrementar su potencial ofensivo en esa zona: el internacional mexicano Hirving Lozano o el gaditano Manuel Agudo Durán 'Nolito'.

Lozano, que se encuentra estos días en Rusia con la selección de México para disputar la Copa Confederaciones, tiene muy avanzadas las negociaciones con el Celta, aunque otros clubes, como la Real Sociedad y el PSV holandés, han mostrado también su interés por el extremo azteca, según confirmaron los dirigentes de su actual club, el Pachuca.

Por su parte, Nolito tiene dos años más de contrato con el Manchester City, pero no cuenta para su entrenador, Pep Guardiola, y el propio futbolista ha mostrado públicamente su deseo de regresar a España. En su caso, el Sevilla se ha convertido en el principal rival del equipo vigués en su intento por hacerse con los servicios del gaditano.

Nolito reconoció en la madrugada de ayer, en declaraciones a la Cadena Ser, que "no sabría decir a dónde prefiero ir. Sería una decisión difícil. En el Celta he pasado los mejores años de mi carrera y tengo amigos ahí, pero el Sevilla es un gran club que juega la Champions. Cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas".

El futbolista andaluz, que militó tres campañas en el club vigués, agregó que "pienso que mi situación se va a alargar hasta el final de la pretemporada y no me preocupo si voy al Sevilla, al Celta o a otro equipo. Me gustaría que se hiciera lo antes posible, pero supongo que el City querrá coger dinero". n