Los hoteles de Vigo recuperan el cliente luso en Fin de Año

El tiempo excepcionalmente bueno de Galicia y en concreto de las Rías Baixas, frente a los temporales en el Sur de España, no parece que haya ayudado gran cosa y la ocupación en este "puente" de la Constitución será en Vigo sólo algo mejor a los años anteriores por el propio desarrollo de un 2016, que está siendo muy bueno para el sector del turismo después de una crisis sin fin para el sector coincidiendo con la económica. No obstante, los hoteleros ven el final del ejercicio con buenas perspectivas gracias a la recuperación del cliente portugués para las fiestas navideñas.

Según explicó el presidente de la asociación de los hoteleros de Vigo (Ahosvi), Jaime Pereira, el aforo en los establecimientos está siendo "normal en un puente como éste" aunque en el fin de semana hubo mejores datos por el campeonato de España de dardos. Según sus cálculos, con el turismo de ocio se habrían quedado "en un 50 por ciento o 60 como mucho" en este primer puente de este año, y advirtió de que es el mejor "porque la segunda parte, del jueves al domingo, será más flojo, del 40 por ciento como mucho, y además las la previsiones meteorológicas ya no son tan buenas para el siguiente fin de semana. Al ser tan largo, nos perjudica, en los puentes cortos solo llega turismo de proximidad", explicaba Pereira.

Muchas mejores expectativas llegan desde el otro lado del Miño. Según señalan en Ahosvi, hay una clara recuperación del cliente portugués de cara a las fiestas de Fin de Año. "Es cierto, hemos constatado que ha mejorado mucho, se ha recuperado y ya hay muchos hoteles para Fin de Año con reservas", explica. En todo caso, reconoce que el mercado ha mejorado y los fines de semana como el pasado hay más turismo de ocio y compras: "Se nota que hay un goteo", reconoció Jaime Pereira.

Las cifras del INE señalan que 2016 ha sido un ejercicio excepcional. Ahosvi está de acuerdo: "Este año ha sido bueno, y comparado con los anteriores, excelente. También es cierto que venimos de una caída muy fuerte, pero hemos recuperado el nivel de antes de la crisis. Y para fin de año tenemos buenas expectativas, esperemos que se cumplan también", indicó.