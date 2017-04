El hombre hallado muerto en un motel mató una mujer en 2009

El hombre hallado muerto con un tiro en la cabeza en un motel de Peinador se encontraba de permiso carcelario, ya que cumplía pena de 12 años y seis meses por el homicidio de una prostituta brasileña a la que mató de dos disparos en febrero del 2009. Ramón Fernández Álvarez, de 56 años, era vecino de Cenlle (Ourense), donde cometió el asesinato de la mujer, de 24 años, con la que discutió después de que ella le pidiera que pagara una cantidad con la que él no estaba de acuerdo. El suceso que conmocionó a todo el Ribeiro sólo fue descubierto unos días después al ser hallado el cuerpo de la chica en el río Avia, adonde lo había arrojado.

El fallecido se encontraba en el motel en el momento de su muerte acompañado de una mujer de nacionalidad brasileña, que fue la que indicó a los agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación, que Ramón Fernández se había encerrado en el cuarto de baño y se había disparado, por lo que la principal hipótesis es el suicidio. El fallecido ya había intentado quitarse la vida en varias ocasiones. Una de ellas cuando fue detenido por la Guardia Civil, momento en el que quiso tirarse al río, algo que fue impedido por los agentes. Ya en la cárcel ouresana de Pereiro de Aguiar tuvo otros tres intentos de atentar contra su vida, todos ellos abortados al encontrarse bajo el protocolo de prevención de suicidios del centro penitenciario.

El cuerpo fue encontrado sobre las 3,15 horas de la madrugada de ayer cuando Urxencias Sanitarias de Galicia-061 alertó de que en una habitación del motel ubicado en la carretera de Peinador a Puxeiros salía sangre por debajo de la puerta del baño, que estaba cerrado. Fueron los agentes del Instituto Armado los que abrieron la puerta y se hicieron cargo de la situación.

Ramón reconoció durante el juicio que había matado a la joven brasileña lo amenazó con quedarse en casa hasta que llegase su esposa si no le daba 400 euros. En aquella ocasión, y tras una fase de investigación en la que dio hasta cinco versiones diferentes, confesó que "estoy arrepentido de corazón y pido perdón a la familia de la chica, a mi familia y a todos... si no hubiera tenido la escopeta no la hubiera matado", aseguró. En aquel momento aceptó pagar 300 euros mensuales a la familia de la víctima, que en la actualidad sigue enterrada en Ourense sin que su cuerpo fuera repatriado.