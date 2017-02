Un hombre agrede a dos menores sin mediar palabra

El hombre no dio ningún tipo de información sobre su identidad y no estaba identificado, por lo que fue trasladado a las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional para investigar su situación legal en el país y saber si tiene antecedentes policiales anteriores.

Los hechos tuvieron lugar poco antes de la medianoche de ayer en la confluencia de las calles Ánimas y Beiramar cuando el joven se cruzó con un grupo de menores. El detenido, sin mediar palabra, intentó pegar en la cara a una de las chicas, que logró esquivar el golpe.

El agresor volvió a remeter contra el grupo, empujando fuertemente a una de las adolescentes, que cayó al suelo, donde el hombre comenzó a darle patadas sin ningún motivo aparente.

Una persona que se encontraba en las inmediaciones y que escuchó los gritos de las jóvenes conminó al ahora detenido a que parase con la agresión y se acercó, evitando así que continuase pateando a la chica. Además, se avisó a la Policía Local, que envió al lugar a una dotación que al llegar evitó que el agresor huyera a la carrera.

Los agentes no lograron que el detenido diera su nombre, no encontrándole tampoco ninguna documentación ni referencias a esta persona en las bases de datos consultadas, por lo que lo trasladaron a la Comisaría para ser identificado. n