Historia marcada pola choiva, o vento e a néboa

Os grades momentos do Vigo Rugby nos últimos anos veñen marcados pola choiva, o vento, o barro e a néboa das Lagoas. Onte foi un máis para engadir á lista. Igual non foi a máis transcendente, pero si afasta, practicamente de xeito definitivo, o descenso á terceira categoría do rugby, ás catacumbas deste deporte.

Chegou en medio dun temporal no que voan teitos, pero é un novo capítulo positivo para a formación universitaria. A banda estaba ateigada de auga, unha cinta branca a marcaba nun gran charco e o céspede era unha sucesión de verde, gris e negro. A mesma situación que aquel partido de ida da promoción de ascenso, cando gañou ó CRC antes de chegar a División de Honra. A mesma situación que aquela tarde na que en Vigo perdeu todo un Quesos Entrepinares de Valladolid ou idéntico ó día no que remontou vinte puntos para manterse en División de Honra ante o San Cugat.

Onte, un equipo que sumaba seis partidos sen gañar, que viña de perder contra o último e o penúltimo nas Lagoas, derrotou ó Real Oviedo para afastarse desas zona de promoción de descenso que comezaba a estar moi preto. A vitoria chegou por fe, por constancia e porque cando entra o temporal en As Lagoas o rugby é unha situación de supervivencia extrema na que a cuestión técnica é menor. Cómpre intelixencia, moito valor e algo de inconsciencia.

Na primeira metade o vento soprou a favor do Oviedo. Onte pegaba con tanta forza que os locais pasaron vinte minutos sen saír da súa liña de vintedous. Se pateabas, o oval regresaba á posición inicial. Non obstante, aí estivo o partido, porque os visitantes soamente aproveitaron a vantaxe meteorolóxica para facer un único ensaio. Un vantaxe que neutralizaron os vigueses xusto no xogada anterior ó descanso. Empate que era vitoria.

Co vento a favor, o Kaleido fixo tres ensaios en dez minutos. Soamente tivo que patear lonxe e meter presión. Os erros viñan sós, era superior en melé o os visitante afogaron no temporal. Sempre duro.

Kaleido Universidade de Vigo:

Jesús Moure (Pérez, min. 72), 'Tito' Prieto, Marcos Muñiz, Carlos López, Marcos Vicente (Dubois, min. 72), Víctor Salgado (Nicolás Gómez, min. 72), Agustín Francisco, Javier Abadía; David Riveiro, Alberto Silla; Valentín Gutiérrez (Moral, min. 76), Álvaro Caride, Koldo Barandiaran, Carlos De Cabo (Jacobo González, min. 76), Uruburo.

Real Oviedo:

Fernando Oliveira (Alonso, min. 65), José María Asensi, Luis Cano (Pedro González, min. 50), Arturo Méndez, Pablo Pérez, Sohibou Gueye (Daniel Rodríguez, min. 65), Julio Díaz (Suárez, min. 60), David Valdés, Alfonso Menéndez, Mario Blázquez, Javier Vidal, Víctor Asensi (Pintado, min. 50), Javier Morán, Víctor Villena (Castaño, min. 70), Juan Delgado.

Anotacións:

0-5, min. 21: ensaio de Díaz; 5-5, min. 40: ensaio de Tito Prieto; 10-5, min. 41: ensaio de Abadía; 17-5, min. 44: ensaio de Carlos López, que pasa Silla; 22-5, min. 49: ensaio de Carlos de Cabo; 27-5, min. 60: ensaio de Carlos de Cabo.

Árbitro:

Luis Santos. Amosou cartón amarelo, que conleva dez minutos de expulsión, a Pablo Pérez (min. 37) e Julio Díaz (min. 40).