Heridas tres personas tras salirse de la vía el vehículo en el que circulaban en Vigo

El accidente tuvo lugar sobre las 9,20 horas en la VG-20, en la salida de la autovía, en el término municipal de Vigo, según los datos facilitados por el 112 Galicia.



Fue Urxencias Sanitarias de Galicia-061 quien comunicó al 112 que una de sus ambulancias se había encontrado con este accidente. Tras ello, se alertó a la Guardia Civil de tráfico, Policía Local y la Protección Civil.



Al lugar acudió una ambulancia asistencial que trasladó a dos de las personas heridas al Hospital Álvaro Cunqueiro (HAC) de Vigo, según han indicado fuentes sanitarias.



SALIDA DE VÍA



Por otra parte, el 112 Galicia tuvo constancia en la mañana de este lunes de otra salida de vía en la localidad pontevedresa de Vila de Cruces, pero en este caso no hubo heridos.



Fue un particular el que, sobre las 10,00 horas, llamó al 112 Galicia para pedir ayuda tras indicar que un vehículo se había salido de la vía y estaba volcado lateralmente en la calzada, en la carretera que une Vila de Cruces y Agolada, en la tercera curva. Aseguraba, además, que había dos personas en su interior.



De inmediato, se pasó aviso a Urxencias Sanitarias y a los Bomberos do Deza que, tras llegar al punto, no tuvieron que hacer uso del material de excarcelación aunque sí ayudaron a salir a las personas del interior del vehículo. Las ocupantes, según informaron los bomberos, estaban bien y no necesitaban ser trasladadas por el personal sanitario.



La intervención de los agentes de Tráfico y la de los efectivos del GES de Lalín y de Protección Civil de Vila de Cruces también fue requerida por el personal del 112 Galicia.