Hace 20 años Vigo salió a la calle por Miguel Ángel Blanco

Manuel Pérez recuerda perfectamente lo ocurrido hace ahora 20 años, siendo en esos momentos alcalde de Vigo, justo en la mitad de un mandato que inició con la primera mayoría absoluta de la historia democrática de la ciudad, con 15 concejales. Hace 20 años, el 10 de julio, Miguel Ángel Blanco fue secuestrado por ETA cuando se dirigía a su trabajo: exige al Gobierno que traslade a todos su presos al País Vasco en 48 horas o asesinará al concejal del PP. El 12 de julio, a las 16,40 horas, dos disparos le dejan herido de muerte: fallecería el 13 en San Sebastián. "Lo recuerdo con enorme dolor, con el temor a lo que iba a ocurrir, recuerdo las manifestaciones en Santiago y la de Vigo, estuve en las dos, la de Vigo fue una de las mayores de la historia", señala. En aquellos momentos, sin medidores, se dijo que 400.000 personas acudieron, cifra imposible, pero quizá sí unas 90.000, siendo la primera o segunda más importante de la historia local. "Hubo un movimiento importante de toda la sociedad, todos los partidos nos implicamos y yo como presidente del PP recuerdo haber llamado a todos los presidentes de distritos para decir que había que estar. Hablé con gente de otros partidos y recuerdo una llamada que me hicieron a mi móvil cuando se descubrió el cuerpo, estaba todavía con vida, fueron momentos muy duros", recuerda el exalcalde. Mañana a las 12 habrá una concentración convocada por la FEMP en recuerdo del concejal, que en el caso de Vigo será ante el Marco. En el pleno se debatirá una moción del PP para que la futura plaza ante el Xeral se llame Miguel Ángel Blanco. "Me parece una buena idea, creo que no hay que hacer política con algunas cosas. Estoy de acuerdo con ese reconocimiento a él y todas las víctimas del terrorismo", señaló Pérez.