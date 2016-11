Gonzo es la imagen del Banco de Alimentos en la Gran Recogida

nnn “Por ser una figura distinguida, viguesa y comprometida, que nos llena de orgullo con su trayectoria, en esta cuarta edición de la Gran Recogida, es un honor para nosotros contar con Gonzo (Fernando González) como embajador”. Así, Pedro Pereira, el presidente del Banco de Alimentos de Vigo, presentó ayer al que ya es la imagen de la campaña que tendrá lugar el último fin de semana del mes, los días 25 y 26.

En la nave que la ONG tiene en Sárdoma, el periodista de “El Intermedio” pudo comprobar que los espacios vacíos en las estanterías, que el Banco aspira a llenar de comida para afrontar la Navidad.

Gonzo recibió en 2013 el Premio Pilar Blanco a la Comunicación Sociolaboral por su contribución a la concienciación de la sociedad. Aspecto que desde el Banco de Alimentos tuvieron en cuenta a la hora de proponerle este rol honorífico. “Su preocupación se asemeja a la nuestra, aunque él se centra más en temas internacionales y nuestro ámbito es atender a la gente que vive en el barrio y que no se ve su necesidad”, indica Pereira.

En su primera intervención como embajador del Banco de Alimentos, Gonzo animó a los vigueses a participar porque “con un pequeño esfuerzo se puede hacer una gran aportación”. Aseguró ser consciente de que “cada vez hay menos gente con posibilidades de dar y más en condiciones de recibir”. Asimismo, hizo un llamamiento para que se apunten como voluntarios y anunció que él mismo viajará desde Madrid, donde reside para colaborar el sábado 25 en distintos supermercados de Vigo y Pontevedra.

la gran recogida

El Banco de Alimentos celebrará su cuarta edición. Voluntarios de la ONG se distribuirán por 25 establecimientos de Vigo y su área para recoger comida con la que afrontar la campaña de Navidad. El coordinador de la GR, Iván Martínez, afirma que, “aunque el ritmo de inscritos para colaborar es bueno, necesitamos llegar a los 1.500 para cubrir las posibles bajas de última hora”.

Especial urgencia tiene el caso de Redondela, localidad donde instalarán los puntos de recogida por primera vez en siete establecimientos: “Igual fuimos un poco ambiciosos, porque nos está resultado difícil conseguir colaboradores”.

Las vías para poder anotarse como colaborador son a través del página de Facebook del Banco de Alimentos o en el teléfono 986 263 022.

El objetivo de la Gran Recogida es alcanzar las 300 toneladas de alimentos donados el año pasado. Con ellos el Banco de Alimentos podrá asumir con tranquilidad la campaña de Navidad. El año pasado atendió las necesidades de 25.000 personas del sur de la provincia a través de 150 entidades.

Gonzo Periodista, embajador solidario

Fernando González (Vigo, 1976), conocido como Gonzo, recogió ayer su chaleco de voluntario del Banco de Alimentos. Acostumbrado a cubrir temas de ámbito social, cree en la solidaridad de la gente.

¿Considera que hay mayor concienciación entre el ciudadano de pie que en los políticos?

Desde luego. La solidaridad está relacionada con la cercanía del problema. La gente lo vive directamente o conoce de primera mano a alguien que lo sufre. Eso provoca una responsabilidad. En el caso de los políticos, les suena, pero no lo sienten. Es una élite que no sabe lo qué es no cubrir las necesidades básicas.

Y los personajes públicos, ¿son solidarios?

Lo son sí los llamas. En una ocasión preparamos una gala de ayuda donde los conocidos donaban algo. Fue increíble la implicación: Rafa Nadal dio un Roland Garros o Almodóvar, el traje con el que recogió el Oscar. A veces hay una actitud más positiva sí la acción es pública. Mientras, permanecen pasivos.

Se ha especializado en reportajes de inmigración y refugiados, ¿le ha repercutido negativamente a nivel laboral o personal?

Cuando se hace un programa de inmigración, hay muchos que enseguida contestan ‘mételo en tu casa’, pero tiene que haber de todo. Como periodista, lo que pretendo es dar a conocer una realidad para que cada uno de los espectadores la valore.

En más de una ocasión se ha quejado del sensacionalismo de la televisión. ¿Afecta a su programa?

No. Los temas que tocó no necesitan un tratamiento amarillista. Tienen fuerza para llegar al espectador, no les hace falta una música que complete la historia. El público es más inteligente de lo que parece.

¿Ha notado alguna presión a la hora de abordar alguno de estos reportajes?

Yo no lo he sentido. Solo una vez, cuando estaba en ‘Caiga quien Caiga’ tuvimos que retirar un reportaje sobre Rouco Varela.

Aunque residente en Madrid, mantiene su viguismo. ¿Cómo se siente participando en una iniciativa de su ciudad?

Encantado. Mis padres, mi hermano y mis amigos viven aquí; a ellos les gusta que tenga actividades en Vigo, así nos podemos ver más. Me siento como un vigués en el exilio, y mis hijos, aunque madrileños, también son vigueses. Cuando abrí la cuenta de Twitter pensé ‘de qué puedo escribir’. Pues de mi trabajo y del Celta, mi equipo.n