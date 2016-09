Gondomar se une al Transporte Metropolitano de Vigo

Gondomar, el único de los 14 municipios del Área Metropolitana que vetó el Transporte de la Xunta "entrará a finales en octubre" según garantizó ayer el alcalde, Paco Ferreira, quien anunció que llevará al pleno de octubre el convenio de adhesión. El regidor señaló que en septiembre no llega a tiempo dijo que el cambio de opinión está motivado por el aluvión de llamadas de jóvenes a la OMIX y al Concello, solicitando información sobre la tarjeta Xente Nova de la Xunta. Explicó que la decisión "está consensuada" con sus socios de gobierno en el bipartito donde "todos estamos de acuerdo" y pidió el respaldo de los demás grupos políticos para que alrededor de un millar de jóvenes menores de 19 años que estudian o hacen prácticas en Vigo puedan realizar gratis sus desplazamientos.

La adhesión, que se llevará a pleno con independencia de que la Xunta autorice o no la nueva parada de ATSA junto a Froiz, será una realidad en octubre al contar al menos con el respaldo del PP, que instó al alcalde a llevarlo al pleno del 20 de septiembre, "Si lo trae a pleno, endrán nuestro apoyo, garantizó la edil del PP, Patricia Duran. El regidor explicó que no dará tiempo, pero irá en octubre, en cuanto estén los informes de Intervención y Secretaría y, si es necesario "convocaré un pleno extraordinario porque como alcalde, no puedo permitir que los jóvenes no tengan la tarjeta gratuita" dijo al reconocer que no le importa rectificar. "Creo que no puede primar el orgullo personal de un político al interés general de estos vecinos", reconoció. En cualquier caso, Ferreira sostiene que las circunstancias han cambiado en el último año, "porque ahora estamos en el Área Metropolitana", precisó . n