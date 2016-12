El gobierno vigués mantiene que el Área sigue su andadura

n n n El gobierno de Vigo acusó a la Xunta de "actuar como juez inquisitorial con desprecio de los derechos de los ciudanos e ignorando la ley" al declarar la inadmisión de la solicitud realizada por el Ayuntamiento de Vigo de inscribir el Área Metropolitana en el Rexistro de Entidades Locais de Galicia, y ha defendido que la constitución del ente "es fehaciente" y "legal" y, por tanto, "continúa su andadura".

En un comunicado, el gobierno vigués, que a las cinco de la tarde dijo no tener notificación de la resolución de la Xunta, sostuvo que el Área Metropolitana "fue constituida legal y democráticamente por la mesa de edad, previa promesa o juramento de todos los miembros presentes en el acto", y se eligió a su presidente y vicepresidentes, se celebró su primera junta de gobierno y se tomaron ya "algunas decisiones".

"El Área continuará su andadura porque esta resolución no es óbice para su funcionamiento y su acción", asegura el gobierno local, antes de apuntar que "resulta incomprensible una resolución administrativa que aduce y se arroga la capacidad de actuar como juez, cuando realmente actúa como parte interesada y defensora de intereses concretos".

En esta línea, mantiene que la resolución "no tiene en cuenta, en absoluto, los documentos remitidos", y, en su opinión, sólo representa "la desesperación política de Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda intentando, una vez más, frenar el avance de Vigo y el Área, como ya hicieron en otras ocasiones". "Recuerde que hicieron una ley que no se tenía en cuenta el peso de población y que no entró en vigor en cuatro años"

"Celebradas ya las elecciones autonómicas, Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda, en su conocido amor a Vigo, se quitan la careta y atacan ferozmente a esta ciudad y el Área, con criterios del PP y, una vez más, ignorando las normas, leyes, voluntad y derecho de los municipios del Área", remarcado el gobierno vigués, que ha concluido que "no hay precedentes de un disparate jurídico de tal calibre". n