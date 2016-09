El gobierno vigués dice que ya trabaja en otro PGOM

La concejala de Urbanismo María José Caride, aseguró que se trabaja "con diligencia y agilidad" en "dos vías" para hacer frente a la anulación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de 2008 por parte del Tribunal Supremo (TS): "La defensa de las actuaciones municipales" en la aprobación de dicho planeamiento, con el informe del profesor Parejo, descartado por el Consello Consultivo de Galicia y, la redacción de un nuevo Plan. Para demostrar lo segundo sacó con energía una cartera donde habría documentos de tramitación del nuevo Plan General y aseguró que habían solicitado hace 5 meses seis informes a la Xunta, sin respuesta. "Seguimos trabajando con diligencia y agilidad pero alguien nos está poniendo un pie encima", afirmó. Y añadió que un equipo de quince personas trabaja en la redacción del nuevo PGOM. Preguntada al respecto, la Consellería de Medio Ambiente negó que tuviera ninguna pregunta pendiente de resolver. En concreto, señaló un portavoz que sobre la capacidad de crecimiento residencial ya hubo respuesta en la segunda reunión mantenida tras la anulación del PGOM 2008.

En todo caso, la concejal Caride, que fue conselleira Territorial en el bipartito que aprobó el Plan de 2008, insistió en que el gobierno local no está parado, defendió que hay un Plan en vigor, el de 1993, e incluso el grupo municipal socialista votó a favor de la moción del PP en la que insta al Ayuntamiento a informar sobre las actuaciones realizadas en relación a la elaboración de un nuevo PGOM, un extremo que, según Caride, se cumple en cada Gerencia de Urbanismo y ayer mismo.

Mantuvo su defensa de la "vía Luciano Parejo", agotada, señalando que en "defensa de la actuación" municipal durante la aprobación del PGOM de 2008, el consistorio buscó "el apoyo" del "mayor experto en urbanismo de España", que propuso una solución para restaurar "en pocos" meses este planeamiento, aunque el Consello Consultivo de Galicia rechazó esta opción, lo que criticó diciendo que Parejo sabe más de urbanismo. Esta propuesta, basada en la elaboración por parte de la Xunta de una nueva declaración de inviabilidad de la evaluación ambiental estratégica, "no va respaldada por una firma cualquiera" y criticó el "contrainforme" del Consultivo e incluso las sentencias del Supremo.

Ruben Pérez, de Marea, reclamó que la redacción de un nuevo planeamiento no se convierta "en el día de la marmota" y abogó por "un nuevo modelo de ciudad" que no sea especulativo, "enterrando" definitivamente el PGOM 2008. n