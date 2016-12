El Gobierno aplaza la llegada a Galicia del AVE más allá de 2018

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, garantizó que la llegada del AVE a Galicia constituye "una prioridad" para el Gobierno, aunque evitó ratificar 2018 como fecha para su puesta en servicio, dado que "el parón de un año sin un Gobierno con plenas funciones ha generado daños cuyo impacto hay que medir". De la Serna evitó ratificar así el compromiso de poner en servicio la conexión AVE a Galicia en 2018, por "prudencia", hasta que su Departamento concrete dicho "impacto".

En concreto, admitió "dificultades" en las obras de construcción de cinco tramos, que suman unos 18 kilómetros de línea, que confía en "desatascar" lo antes posible.

Estas complicaciones se concretan en el trazado entre Pedralba y Taboadela, y fundamentalmente están relacionadas con el túnel del Padornelo y algunos viaductos.

"No vamos a cejar en el empeño, pero no estoy en condiciones de hablar de un plazo concreto", subrayó De La Serna sobre la puesta en servicio del AVE tras reunirse con el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien, por su parte, le ha agradecido su "realismo" en cuando a la marcha de la conexión.

No obstante, el ministro aseguró que su departamento se ha puesto "manos a la obra" para "desbloquear" y "desatascar" trámites administrativos que permitan la "agilización al máximo" de estas obras. "En unos días a pleno rendimiento se han podido liberar algunos tramos, mientras que se continúa trabajando en otros dos", detalló. De la Serna señaló además que estas dificultades se han visto agravadas por la imposibilidad de llevar adelante cuestiones administrativas en un año "de Gobierno en funciones", que para una infraestructura de estas características es "mucho tiempo".

En este sentido, el presidente de la Xunta coincidió en que el "año perdido desde el punto de vista institucional" con el Gobierno en funciones ha motivado un "bloqueo" que no es "inocuo" y que exige "una valoración de daños".

Núñez Feijóo confió en que en "las próximas semanas", cuando se "evalúe cómo desatascar" esta situación, se puedan "concretar" los plazos, y ha destacado que los accesos ferroviarios a Galicia siguen siendo "una prioridad" para el Gobierno central. "Yo no voy a faltarle al respeto a los gallegos dando fechas que no son las correctas", zanjó el presidente gallego, mientras que el ministro apeló a ser "prudentes". "Cuando esté evaluado ese impacto, que lo hay, estaremos en disposición de dar plazos más realistas", insistió.

La variante Cerdedo sigue en la agenda pero como un estudio

Tras la reunión, el ministro De la Serna fue preguntado también por la variante del AVE Vigo-Ourense por Cerdedo, y se limitó a asegurar que el asunto "continúa en la agenda del Gobierno" y en el mismo punto donde lleva ya varios años, en la fase de redacción de impacto ambiental. Cerdedo haría posible el acceso directo de Vigo hacia Madrid sin tener que dar un rodeo por Santiago. También a preguntas de los medios se refirió a Vialia de Vigo, el complejo ferroviario y comercial en la estación de Mayne que iba a ser adjudicado el pasado día 1. El ministro también dio largas y se limitó a asegurar que podría abordarse en el consejo de administración de ADIF -el gestor de infraestructuras ferroviarias de Fomento- en enero.

REUNIÓN SOBRE ANGROIS

Por otra parte, De la Serna manifestó su intención de reunirse con las víctimas del accidente ferroviario de Angrois y familiares de afectados antes de que concluya este año. "La prioridad absoluta son las familias, poder atenderlas y tener un encuentro con ellas antes de que finalice el año", y añadió su "máximo respeto, estando como está este asunto en el ámbito judicial", así como la "máxima colaboración con los jueces para que se pueda resolver con la mayor celeridad posible". Concluyó que es lo que entiende "que están solicitando las familias y es lo que entiendo que es absolutamente razonable"