“A la gente joven que nos interesa la política nos ven como bichos raros”

Es graduada en Derecho por la Universidad de Vigo y acaba de terminar el Master de la Abogacía. Se afilió al PP en primero de carrera.



¿Cómo nació la idea de presentarse a estas elecciones?

Llevo siete años en el partido y nunca había pensado en un cargo de responsabilidad como este, pero viendo que Nuevas Generaciones necesitaba un impulso y recuperar afiliados, la gente empezó a animarme y decidí presentarme.



¿Cuáles son los objetivos para estos tres años?

Hemos creado cinco vicesecretarías: formación y acción política, emprendedores y empleo juvenil, organización y afiliación, comunicación y política social, voluntariado y deporte. Lo que queremos es recuperar a los afiliados que no están activos y abrir las puertas de Nuevas Generaciones a todos los vigueses. También conseguir nuevas afiliaciones porque somos la organización político-juvenil más importante de la ciudad y creemos que debemos tener una representación digna de ello. Queremos que Nuevas Generaciones esté muy presente en la vida del voluntariado de la ciudad y también muy importante para nosotros es el empleo juvenil. Desde el Ayuntamiento hay una dejadez absoluta y tenemos muchas ideas que aportar para favorecer a los jóvenes que, como yo, entramos ahora al mercado laboral.



¿Qué te llevó a afiliarte al PP?

Siempre quise afiliarme pero no conocía a nadie en Nuevas Generaciones y entrar sola en el partido me daba un poco de respeto. Cuando llegué a la Universidad conocí al que ahora es mi mejor amigo y él fue el que me trajo.



¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la organización política?

Creo que los jóvenes tenemos mucho que aportar a la política, pero a la gente joven que nos interesa la política o que tenemos inquietudes políticas se nos ve como un bicho raro. La verdad es que creo que en política se aprende mucho.



¿Qué esperas de esta experiencia?

Mundo, aprender a tener ideas claras, a expresar mis ideas y a demostrar a la gente que con nuestra edad estar afiliado a un partido político no es nada malo.