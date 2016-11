Fuegos de artificio en el encendido navideño

Una traca de fuegos artificiales anunciará el encendido navideño este sábado, un poco antes de las siete de la tarde. El Concello destina más de 400.000 euros a la iluminación y decoración de las fiestas que en esta ocasión supondrá un derroche en imaginación y magia.

La inauguración oficial comenzará a las 18.30 horas, en la Porta do Sol con música y proyecciones en las fachadas del entorno. Está confirmada la actuación de Big Bang Band Vigo y un grupo sorpresa que interpretarán villancicos y canciones tradicionales. Con el lanzamiento de la iluminaria, empezará la cuenta atrás del encendido hasta que el alcalde Abel Caballero pulse el botón con lo que se hará la luz.

Así, de forma simultánea se iluminarán 2,5 millones de bombillas en más de 1.500 elementos decorativos distribuidos por más de 150 calles, con 700 arcos atravesados y 800 motivos colocados en las farolas.

Además de las calles, se situarán los ya tradicionales paraguas de luces en plazas y cruces, con especial atención a los olivos de la Praza da Igrexa, en el Casco Vello; Rosalía de Castro, Velazquez Moreno, Paseo de Alfonso o la Porta do Sol, que incluirá adornos específicos al Dinoseto y al Dinosetito.

Las luces permanecerán encendidas a partir de las 18 horas hasta la madrugada hasta el 6 de enero. Las fechas especiales como el 23, 24, 25, 30 y 31 de diciembre, así como el 1, 5 y 6 de enero estarán en funcionamientos durante toda la noche, ya que la totalidad de los elementos decorativos están configurados por bombillas led de bajo consumo.

Pero, sin duda, el ornamento principal de la decoración navideña es el árbol de la Porta do Sol. Colocado una vez más junto al ‘Sereo’ de Leiró, es, según el alcalde, “el más alto de la historia de Vigo, y probablemente el de mayor de las ciudades españolas”. Con unas dimensiones de vértigo, 25 metros de alto y nueve de diámetro, vuelva a presentar cuatro acceso al interior. Está conformado por 100.000 puntos de luz, todos de bajo consumo. Esta Navidad el árbol insignia presentará novedades como la incorporación de 600 lámparas de efecto flash, además de otras sorpresas que no se desvelarán hasta el propio sábado durante el encendido.

La programación del inicio del periodo navideño completa la ya conocida Cabalgata que le pondrá fin con una comitiva real inspirada en el mundo jurásico.