“Fue curioso las caras de los inuits cuando nos vieron, como diciendo ¡al final lo hicieron!”

nnn Chus Lago, junto con Verónica Romero y Rocío García volvieron hace unas semanas de su expedición al casquete polar de Barnes, en la isla canadiense de Baffin. La expedición forma parte del proyecto Universo Mujer del Consejo Superior de Deportes y cuenta con el patrocinio de Clun, Únicla, Clesa, Gadisa y Ternua. Ya prepara su próximo reto, Groenlandia en 2018.

El inicio de la expedición fue un poco accidentado.

No teníamos muy claro si podríamos llegar al Cap de Barnes ni si podríamos empezar a caminar desde el punto que nos habíamos planteado. ¿Cómo organizas una expedición que realmente no sabes si va a tener 160 o 200 kilómetros? Los “por si acaso” pesan muchísimo. Los tres primeros días son un poco caóticos, porque en una expedición polar la clave del éxito es lo mecánico y repetitivo que sea todo. Entonces al principio cada una tiene sus propias cosas que manejar y no están bien encajadas. Por ejemplo esos guantes que te parecían bien pero ahora no te dejan manejar la brújula. Luego, sobre el mapa ves que la ruta lógica es una, pero cuando llegas allí no se parece a lo que has visto en el mapa.

Además del necesario encaje inicial estuviste unos días con gripe.

Nos cogió una gripe y estuve cuatro días sin comer, con un poco de fiebre y tosiendo. Era muy duro estar tirando del trineo, tosiendo y sin haber comido.

¿Cuál fue el peor momento de la expedición?

Había una tensión constante con el tema de que pudieran aparecer osos polares. Después la tormenta y vientos polares son una cosa que el que diga que no le da miedo es que miente. Porque no tienes otra tienda, ni otro campamento cerca en el que refugiarte, la persona más cercana está a trescientos kilómetros y eso produce un poco de inquietud. El resto es puro esfuerzo, resistencia contra el frío, contra las nieblas polares o las posibles grietas. Yo destacaría el final, el mapa decía que había una forma de llegar hasta el valle y no fue así. Todo ese frente se había derrumbado y eran enormes paredes de hielo. Durante horas caminamos por todo ese borde hasta que vimos que empezaba a bajar.

¿Y una vez abajo?

Una vez en el suelo fue recorrer toda la base del Cap de Barnes y ver en el GPS donde habíamos dormido. ¡A 50 metros de alto! Recorrimos cinco kilómetros hasta el lago Generator, que era el punto en el que nos iban a recoger los inuits. Cuando aparecieron fue muy curioso ver sus caras como diciendo “al final lo hicieron estas tres blanquitas”.

¿Qué sensación te produjo llegar al final?

Muchas expediciones se estropean por la falta de cooperación en el equipo, pero también en las empresas, en el trabajo, en los viajes o en los matrimonios. Entonces era fundamental un equilibrio estable y resultó fantástico. Si alguna tuvo demasiado frío o demasiado cansancio se lo tragó para adentro. Cada una asumió su parte. Como jefa de expedición pensaba: qué suerte que lo llevemos así.

¿Qué te llevas de esta expedición?

Me llevo la belleza de Baffin, que es extraordinaria. Era bonito estar allí, aunque duro porque eran 20 o 25 grados bajo cero. Me llevo que ha sido una expedición en paz y que conocimos a gente muy interesante como el grupo de inuits que nos vinieron a buscar. Hablamos mucho con ellos del cambio climático y que nadie les pregunta.

¿Te ha resultado más fácil trabajar con mujeres?

Si. Hay algo que tenemos que hacer que se borre, eso de que no somos capaces de estar juntas. Es una falacia, una mentira repetida tantas veces que hasta nosotras nos lo creemos. He hecho muchas expediciones con hombres y las dos últimas sólo con mujeres y me quedo con estas dos.

¿Cuál es la próxima aventura?

La idea es completar los mil kilómetros de hielo y un sitio donde es fácil es Groenlandia. Esta semana he empezado a tener reuniones y sería para abril de 2018. n