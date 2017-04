Font dice que el juez da la razón al gobierno local en el tema del Área

El concejal Carlos López Font aseguró ayer que el auto judicial que paraliza cautelarmente el Área Metropolitana confirma el argumento del gobierno local de que el transporte y la constitución del ente supramunicipal no están ligados. Así lo aseguró ayer en comparecencia pública en la segunda valoración que hizo del tema en dos días: “La primera fue desde el punto de vista político, ya que el aspecto jurídico aún no lo conocía”, aclaró.

Para Font, que nuevamente ejerció de portavoz municipal ante la ausencia del alcalde, la decisión judicial “es también la confirmación de que todo lo que dijo el Partido Popular sobre el Transporte Metropolitano era mentira”.

Aseguró que lo que buscaba el PP con ello era que “Vigo pagase” la totalidad de los transbordos hechos dentro de la ciudad con la tarjeta metropolitana. “Hoy cobra más fundamento porque toda la argumentación del Partido Popular para oponerse al Área es que estaba totalmente ligada al transporte”. Así, insistió en que en estas condiciones “cobra valor lo que hicimos por los vigueses, porque no íbamos a pagar lo de toda Galicia como si fuera barra libre”.

Pero además, el portavoz del gobierno señaló como “una paradoja tremenda”, el hecho de que si el Concello llega a aceptar, lo que calificó como “chantaje”, tampoco se podría haber constituido el Área. “El error se encontraba en la elección de dos concejales, algo de lo que ya avisó Vigo” dijo y recalcó que fue Caballero quien pidió un informe jurídico para ver que debía hacer la Mesa de Edad en este caso. “El alcalde actuó correctamente, fue el primer que detecto el fallo y se preocupó porque se subsanase”.

Font insistió en que es “una responsabilidad con consecuencias históricas de Feijóo”, pero no quiso aventurarse a adelantar qué medidas se tomará ahora el Concello.n