El Ministerio de Fomento ha decidido elevar la vigilancia sobre las obras de ampliación de la AP-9 entre Vigo-Teis y O Morrazo para comprobar que la actuación se está desarrollando como estaba previsto en el acuerdo firmado con Audasa y la UTE Rande y en los plazos comprometidos. Todo ello en un momento crítico de los trabajos, cuando tendría que iniciarse la fase decisiva, y mientras el tráfico sigue creciendo mes a mes -1.500 más al día- y los colapsos en la autopista se repiten casi a diario, con atascos que paralizan la circulación desde Vigo durante horas.

Fuentes de Fomento señalaron que en estos momentos el ministerio está realizando las labores de inspección de las obras de ampliación de capacidad de la Autopista del Atlántico AP-9 con personal propio. No obstante, y para garantizar la máxima vigilancia asimismo, se encuentra en proceso de licitación por el Ministerio un contrato de servicios para la inspección y control de los trabajos, lo que permitirá una mayor vigilancia sobre el desarrollo de la actuación y su adecuación al proyecto comprometido. Y de forma especial, al calendario, que finaliza dentro de apenas cinco meses. Según el acuerdo alcanzado, el tramo entre Vigo y O Morrazo tendría que estar listo en abril de 2017, lo que no parece probable a la vista del estado de los trabajos. Fomento mantiene que debe ser cumplido y que no hay prevista ni solicitada ninguna prórroga. La UTE Rande acaba de iniciar esta semana la instalación de la sujeción en los pilares para los nuevos tirantes para los dos nuevos carriles.

Mientras, vecinos de Chapela, la zona más afectada, han advertido de que están dispuestos a realizar manifestaciones de protesta paralizando las obras si no hay un compromiso claro sobre dos aspectos comprometidos: la construcción del nuevo colegio, que no se ha iniciado, y la instalación de pantallas que reduzcan el impacto sonoro, aumentado con el incremento de la capacidad de la AP-9 desde Vigo hasta la otra orilla. Que será incluso superior si como plantea el Concello vigués y la Xunta, acaba convirtiéndose en urbano el tramo desde Teis hasta el centro.