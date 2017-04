Flores y aplausos para recibir a Chus Lago y a Vero Romero en Vigo

n n n La concejala de Medio Ambiente, Chus Lago, y una de sus compañeras de expedición, Vero Romero, llegaron ayer a Peinador, en el vuelo de la tarde desde Madrid. Apenas un día antes aterrizaron en España tras pasar 18 jornadas en el glaciar Barnes y convertirse en las primeras mujeres que logran atravesar el casquete polar de la isla canadiense de Baffin. “Estamos satisfechas, con la sensación de que todo estaba bien organizado y de que nuestras ganas por conseguirlo fueron la clave del éxito”, indicó Chus, nada más descender del avión. Atrás quedaron momentos complicados como la gripe que sufrió en las primeras jornadas, que la llevaron a estar cuatro días sin comer y tosiendo. “Es muy duro comenzar así una expedición, pero la ilusión se impuso”, aseguró. Con todo la deportista solo perdió dos kilos de peso en la expedición. La alpista, con muchos kilómetros y ascensiones a la espalda, señaló que el momento más satisfactorio llegó al final, cuando superaron el último gran obstáculo: “Lo más satisfactorio es que las cosas salgan bien y cuando estábamos a punto de lograrlo que un barranco nos separase de nuestra meta fue como si todo se pudiese estropear en el último minuto; eran 30 metros de descenso y no estaba muy segura de que las tres pudiésemos afrontarlos, sin embargo, no hubo ningún problema”.

Pese a las condiciones límite a las que se sometieron, con temperaturas de 35 grados bajo cero, para Chus la realidad no fue tan terrible como la imaginaron. “Íbamos muy mentalizadas, además mi última expedición había sido en la Antártida, dos meses yo sola, por lo que estar 18 días y con dos compañeras encantadoras me resultó mucho más fácil”, confesó la concejala a quien también el paisaje le pareció más amable “no era tan monótono, se veían los picos al fondo”, apuntó.

Con una sonrisa permanente en el rostro, Verónica Romero corrió junto a sus familiares nada más llegar: “Estoy muy emocionada, casi en estado de shock; pero no tengo palabras para describir lo que vivimos, soy una privilegiada”. A quien más echó de menos fue a su hija, aunque se propuso centrarse en la expedición.

Con quemaduras en la cara que testifican la dureza de la expedición que llevaron a cabo junto a Rocío García, quien viajó desde Madrid a Andalucía, las dos aventureras viguesas vienen dispuestas a descansar quince días para empezar a preparar su siguiente salida: Groenlandia en 2018. Esta tercera aventura forma parte de la campaña Compromiso con la Tierra, en la que las tres expedicionarias completarán los 1.000 kilómetros sobre el hielo para llamar la atención ante el cambio climático.

Unas horas antes de viajar a Vigo fueron recibidas en Madrid por el presidente del Consejo Superior de Deportes, el también vigués José Ramón Lete Lasa. Calificó a las expedicionarias como “tres enormes mujeres” que pasan a formar parte de la brillante historia del deporte español. Asimismo, manifestó su apoyo con el nuevo reto. Lete consideró que en iniciativas como esta el deporte es una “herramienta para cambiar y mejorar el mundo”. En seis meses tendrán que empezar a buscar subvenciones y arreglar papeles.

la espera más larga

El vuelo desde Madrid llegó apenas con unos minutos de retraso. Sin embargo, las expedicionarias tardaron en salir, mientras familiares y amigos se impacientaban al otro lado de la puerta. En primera fila se situó la hija de Verónica, África, de 10 años, que con dos amigas del colegio, Lucía y Carlota, sostenía el cartel: “Sois lo más”. Las acompañaba María José Santos, suegra de Vero, con dos ramos de flores: “Estamos deseando verlas, pasamos momentos de gran inquietud”, aseguró. Viri Rey, la madre de Chus, que no perdía la puerta de vista, también con flores en la mano: “Pasé muchos nervios y las noches sin dormir como siempre”. El marido de Chus, Philippe, entre tranquilo y emocionado, también esperaba en la terminal: “Estoy deseando verla; aunque hablamos cada semana, a veces es difícil, pero Chus es Chus”.n