La Fiscalía rebaja dos años la pena por abusos a menores

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Vigo sentó ayer en su banquillo al hombre de 55 años acusado de cometer abusos sexuales a dos menores, si bien, habría cometido delitos a otros menores que no quisieron denunciar.

En la vista celebrada ayer a puerta cerrada, el acusado reconoció los hechos cometidos a pesar de no llegar a un acuerdo de conformidad ya que la pena que pedía el Ministerio Fiscal era superior a seis años. Tras testificar el encausado, las madres de los menores, los agentes de Policía que realizaron la detención del acusado y un psicólogo que trata desde los hechos al menor que sufrió los abusos continuados, el fiscal pidió reducir la pena de prisión en dos años,siendo aceptada por la defensa.

De este modo, el hombre se enfrenta a once años de prisión por el abuso continuado a un menor de edad que sufre autismo y Síndrome de Asperger y a dos años de prisión por el abuso de la segunda menor de cinco años. Además se le pide una indemnización económica de 12.000 euros para la madre del primer menor y 1.000 para la de la segunda de las menores damnificadas.

Según recoge el escrito fiscal el hombre que ya contaba con antecedentes penales no computables, conocía a la familia del menor con síndrome de Asperger, ya que eran amigos y habían llegado incluso a compartir períodos vacacionales juntos.

Así lo confirmó la madre del menor que, a la salida de los juzgados, relató los hechos sucedidos. Alegó que entre ellos existía una íntima relación de amistad de más de veinte años. Los abusos a los que el acusado habría sometido a su hijo se prolongaron durante más de cuatro años.

Según relató, la mujer descubrió los hechos cuando creyó observar en el sofá de su casa una serie de tocamientos del acusado a su hijo. Tras hablar con el menor, éste "se derrumbó y comenzó a llorar" dijo. Fue entonces cuando, derrumbada, acudió a la Policía y entregó el móvil del menor donde se encontraban las conversaciones de ambos y las fotografías que se enviaban. Tras ello, el acusado fue enviado a prisión.

En el caso de la segunda menor afectada, que ahora tiene 8 años, la relación que les unía era la de pertenencia al mismo coro de una asociación de vecinos de la ciudad, donde ambos cantaban y bailaban. Los abusos a esta menor se cometieron durante un año.