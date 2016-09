El fiscal afirma que los viales del Cunqueiro son municipales

n n n La Fiscalía de Vigo decretó el archivo de las diligencias de investigación penal abiertas a raíz de la denuncia presentada por la Gerencia del área sanitaria contra la supuesta "pasividad y omisión" del Ayuntamiento de Vigo en la tramitación de las denuncias a vehículos aparcados de forma irregular en el área del Hospital Álvaro Cunqueiro. Sin embargo, el Ministerio Público aclara que "no existe duda alguna" de que los viales de acceso al centro hospitalario son de competencia municipal, y señala que emite esta resolución "sin perjuicio de eventuales futuras responsabilidades derivadas de omisiones o inejecuciones de las indicaciones emitidas por la Jefatura Provincial de Tráfico tras los oportunos requerimientos". Así consta en el escrito de Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se refleja que "no puede afirmarse que la omisión denunciada sea de tal relevancia o gravedad que equivalga a una acción causante del riesgo de quiebra del funcionamiento de las instituciones públicas", a lo que añade que "no concurre en el presente caso el resultado propio de todo delito de prevaricación". Argumenta su decisión en que "las denuncias interpuestas ante la Policía Local no fueron paralizadas, sino que se remitieron a la Jefatura Provincial de Tráfico para su tramitación"; en que "la mayor parte" de las llamadas fueron resueltas con presencia ("bien sea moviendo vehículos, bien sea con meras vigilancias"); y en que "constan 15 retiradas de vehículos por la grúa". Además, dijo que, al remitir las denuncias a la Jefatura de Tráfico, se dio "la posibilidad de iniciar el expediente sancionador correspondiente, una vez devueltas las mismas al Ayuntamiento". Por tanto, entiende que "no puede predicarse relevancia penal de la conducta descrita", aunque "sin perjuicio de eventuales futuras responsabilidades derivadas de omisiones o inejecuciones de las indicaciones emitidas por la Jefatura de Tráfico tras los oportunos requerimientos".

En cuanto a las competencias sobre los viales, la Fiscalía mantiene que, de acuerdo con un informe de Tráfico, el hospital "se encuentra en zona calificada como poblado-urbana", y "todos los viales que circundan y dan acceso a dicho centro hospitalario son gestionados por las autoridades locales de Vigo". Por ello, sostiene que "no existe duda alguna en relación a la competencia municipal para la disciplina del tráfico en los citados viales".

En abril, el Sergas puso en conocimiento de la Fiscalía los problemas de tráfico en el entorno del Cunqueiro ocasionados por el aparcamiento irregular de vehículos, y denunció la "inacción" de la Policía Local y del Ayuntamiento de Vigo después de interponer "múltiples denuncias ante la Policía Local". Desde la apertura del hospital, en verano del año pasado, los problemas de estacionamiento en las inmediaciones del centro han sido constantes por parte de numerosos vehículos que aparcan en zonas prohibidas, llegando a ocupar carriles y rotondas, y dificultando la circulación de vehículos particulares, sanitarios y transporte público. n