Finaliza sin éxito la búsqueda del arma del crimen de Enjamio

Cerrado policialmente, el crimen de la joven ingeniera Ana Enjamio, se encuentra en manos del Juzgado de Violencia de Género que tiene sobre la mesa todas las pruebas recabadas durante la investigación. Entre ellas hay importantes ausencias como el arma del crimen y el móvil de la víctima, cuya búsqueda ha sido dada por concluida por la Policía después de que los rastreos y los registros realizados en las semanas posteriores al suceso fueron infructuosos.

La autopsia revela que Ana Enjamio fue acuchillada pero el asesino se deshizo del arma y su paradero parece que será la gran incógnita del caso. Pese a que los investigadores realizaron en varias ocasiones el recorrido que supuestamente pudo hacer aquella noche el presunto autor de los hechos, rastreó los alrededores de la avenida de Madrid, buscó en los contenedores del entorno y recogió varios cuchillos de cocina de la vivienda del investigado y sospechoso, no fue posible hallar el arma homicida.

Tampoco el teléfono móvil que fue sustraído del bolso de Ana Enjamio aquella noche y cuya señal se pierde en la avenida de Madrid poco antes de la hora en la que los forenses creen que fue asesinada, de madrugada.

La investigación policial cuenta con otras pruebas que implicarían supuestamente al detenido en el crimen. La última, el informe referente al ADN recogido en la escena del crimen y cuyo resultado no ha trascendido.

Cerrada la investigación policial, el juzgado podría comenzar con las declaraciones de los testigos, y las nuevas diligencias que el próximo día 31 puedan solicitar las partes, citadas para trasladar la imputación al único investigado hasta el momento, el exnovio y compañero de trabajo César Adrio, quien lleva tres meses en prisión provisional tras ser detenido poco después del crimen.

El juzgado mantuvo la causa en secreto de sumario hasta hace unas semanas y hasta la fecha no ha tenido constancia de ninguna solicitud de puesta en libertad por parte de la defensa del investigado, según fuentes judiciales.