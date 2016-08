El fin del verano en O Condado

n n n La cita con el vino en Salvaterra de Miño cada fin de semana de agosto ya es una tradición que este año celebra su 57 edición. Ayer comenzó la Festo do Viño do Condado do Tea con la inauguración musical de banda de gaitas Pontenova y la charanga "Va k Pinta". La velada nocturna estuvo amenizada por los conciertos de la banda gallega Wondercovers, el músico uruguayo Pablo Nash y los vigueses San Rockers.

Además de la apertura de los puestos gastronómicos con pulpo, marisco, embutido, churrasco y, por supuesto, vino para que los asistentes puedan probar los caldos de la denominación de origen Rías Baixas, esta mañana se celebran las degustaciones en busca de los "vinos deliciosos" del año. El veredicto del concurso, que está reconocido oficialmente por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se comunicará mañana a las 12.

A la declaración de los mejores vinos del 2016 asistirán el diputado provincial y responsable de promoción turística, Santos Héctor; el jefe territorial de la Consellería de Medio Rural en Pontevedra, Antonio Crespo; el gerente del Xacobeo, Rafael Sánchez; el presidente del Consejo Regulador de la D.O. Rías Baixas, Juan Gil de Araujo; y el alcalde de Salvaterra de Miño, Arturo Grandal.

El otro acto oficial que se celebra mañana en el castillo de Dona Urraca y al que también acudirán las autoridades, es al nombramiento de los nuevos miembros de la Cofradía do Condado, una distinción que se otorga a aquellas personas que contribuyen a la promoción de los vinos de la región. El cofrade de honor de este año es el periodista vigués Josemi Rodríguez-Sieiro que también ejercerá como pregonero de la fiesta.

Aunque los stands de las 25 bodegas que participan en esta edición abrieron hoy y el día grande del vino del Condado es mañana, durante la semana ya se organizaron actos de homenaje a los caldos de la zona. El maestro de la Cofradía del Vino Condado do Tea, Antonio Alén, dirigió el miércoles y el jueves las catas comentadas de vinos blancos y tintos en el Castelo de Dona Urraca. Más de cien personas de Salvaterra de Miño y la comarca participaron a las degustaciones de 47 vinos diferentes. El objetivo de esta actividad es acercar las virtudes de la bebida a personas no expertas, para que los vecinos de la zona sean los mejores embajadores de su vino.

La oferta de los puestos se alarga hasta la cena gracias a las "noites gastronómicas". Las mejores recetas se podrán saborear mientras se disfruta del musical Keltia,un espectáculo sobre la historia de Galicia, hoy a las 23 horas. n