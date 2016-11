Fidalgo: "Cinismo es la palabra que mejor define el pleno cebrado ayer"

Cinismo es la palabra que mejor define el pleno cebrado ayer según el concejal del PP, Miguel Fidalgo, que acusó al alcalde Caballero de mentir y de mostrar una absoluta desvergüenza al desestimar la moción para erradicar el botellón de plaza de Compostela y Montero Ríos.

Fidalgo recriminó a Caballero que diga que estará vigilante "porque no se puede echar la culpa solo a los padres, ya que la administración publica tiene también responsabilidad. Así, recordó al regidor que su obligación es aplicar la ordenanza de convivencia y ocio vigente desde 2009. Los populares, que "haremos bandera y batallaremos con este asunto" preguntan cuantas sanciones ha puesto d3sde que se aprobó la ordenanza en 2009 porque " no se puede permitir que la gente joven se esté emborrachando en las calles de la ciudad", dijo.

Por otro lado, acusó a Caballero de mentir con respecto a Balaídos, cuyas obras llevan "mas de tres meses de retraso y más de tres millones y medio de sobrecoste", además de ser " una auténtica chapuza", explicó.

Fidalgo defendió que había que haber desmontado la grada de tribuna y no hacer amaños que han supuesto un sobrecoste de 600.000 euros en la incorporación de los tirantes de refuerzo y dos millones más en iluminación por exigencia de la Liga y de la UEFA. Por último, criticó los plazos barajados por el alcalde para concluir la grada de Río en agosto de 2017. " nuevamente miente por que el pliego establece un plazo de ejecución de doce meses desde la adjudicación y con suerte el contrato se firmará en enero o febrero del próximo año" replicó.