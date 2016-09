nnn Una semana después del trágico accidente ferroviario que costó la vida a cuatro personas en O Porriño, todas las fuentes consultadas aseguran que “aún queda mucho camino para poder resolver todas las incógnitas”. Por este motivo, los vagones del tren siniestrado permanecen aún en la estación, siendo analizados con lupa para encontrar algún vestigio o prueba de lo que sucedió aquel fatídico viernes 9 a las 9,25 de la mañana. Este martes está previsto que las diferentes sindicales con representación en el sector emitan un comunicado conjunto.

Una de las preguntas es por qué el maquinista no redujo la velocidad de la composición pese a haber recibido dos alertas, a los que respondió como recepcionados. En el tramo desde Os Valos hasta Porriño, la vía cuenta con varios puntos de señalización. Cada una de ellas está precedida por una baliza, que avisa también, y de otra situada después de la señala, que tiene el mismo objetivo, garantizar que el tren se adapta a las circunstancias de la vía. Pese a ello, el tren "Celta" no frenó en ningún momento, algo que según los profesionales consultados "no tiene explicación". Además, otra cosa que hasta el momento no ha trascendido es a qué tipo de advertencia respondió el fallecido, ya que existen cuatro. Otra de las incógnitas es saber qué sucedió entre el momento en el que respondió -accionó una llave- a las señales y el momento en que se produjo el descarrilamiento. Para los representantes del comité de empresa consultados "con los datos que se disponen por el momento, es imposible hacer una valoración de lo que sucedió".

"Seguimos sin saber qué pasó, si hubo un fallo mecánico"

Un comité de empresa de Adif y Renfe en Vigo advirtió ayer de que, todavía no se conocen todos los detalles del accidente ferroviario de O Porriño, entre ellos, "lo más importante": por qué se produjo el exceso de velocidad y el maquinista no frenó pese a la señalización y los avisos.

La presidenta del comité, Amparo Alonso (CIG), señaló, en declaraciones a los medios tras mantener un encuentro con candidatos del BNG por la provincia de Pontevedra, que el exceso de velocidad "era una de las posibilidades que se barajaba" como causa del accidente.

No obstante, precisó que ese dato, conocido tras el análisis de las cajas negras de convoy, "dice mucho y no dice nada", porque falta por saber "lo más importante": "cuál es el motivo" de que se produjera ese exceso de velocidad (118 kilómetros por hora en el momento de descarrilamiento, cuando debía circular a 30 por hora en una vía secundaria) y de que el maquinista no frenase.

"Seguimos sin saber qué pasó, si hubo un fallo mecánico...", indicó Alonso quien, en todo caso, subrayó que "si algo se aprendió de Angrois es que, las causas de un siniestro así, "son un cúmulo de circunstancias".

"Puede haber algo, que sea lo más visible, pero hay muchas cosas detrás", afirmó, al tiempo que reiteró que ese trazado ferroviario, que forma parte de la línea que discurre a orillas de Miño "está olvidado". Según denunciado, "no se ha hecho nada" por su modernización, salvo "cambiar alguna traviesa". Por su parte, el candidato del BNG, Luis Bara, reclamó la modernización de la conexión ferroviaria con Portugal.n