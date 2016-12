Feriantes exigen su reubicación durante las obras en Sabarís

Feriantes del mercadillo de los lunes en Sabarís reclaman al alcalde de Baiona, Angel Rodal, que el pliego de condiciones de la III fase de la humanización de la travesía de Sabarís una fianza que garantice la conclusión de las obras dentro de plazo. La iniciativa, liderada por el ex presidente de la Asociación Galega de Ambulantes, Francisco Romero Alvite, pretende asegurar que las obras no se dilaten en el tiempo. Los alrededor de 80 feriantes que ejercen su actividad en la plaza de Victoria Cadaval y en el tramo de la calle Julián Valverde desde el cruce con José Pereira Troncoso hasta Porta do Sol, que en principio se verían privados de actividad con esas obras, solicitan al Concello de Baiona ser reubicados en otros lugares, para que su actividad semanal no se resienta.

De momento, no les han dicho que va a pasar con sus puestos aunque "este es el único medio de vida que tenemos", aseguró . Por eso, exigen respeto a las autoridades municipales. "Queremos que nos expongan los perjuicios que vamos a afrontar, porque algunos tenemos personal contratado a nuestro caro y tenemos que saber con antelación si podemos mantenerlos o si hay prescindir de ellos", alegó.



Firmas anti macetas

Por otro lado, los feriantes entregaron en el consistorio un escrito que acompañaron por 317 firmas en el que muestran su oposición a las jardineras previstas por el consistorio en sustitución de los polémicos bolardos colocados hace tres años y que ocasionaron tropiezos o caídas de algunos peatones.

En el escrito, firmado por Francisco Romero Alvite, solicitan al alcalde Rodal y a la concejala Ana Simons que se replanteen la decisión para optar por "unas aceras más seguras para los viandantes y más cómodas para los trabajadores ambulantes". Se oponen a las jardineras porque "dificultarán" el montaje y desmontaje de los puestos. "Cada ambulante mueve unos 1.500 kilos de mercancía y las macetas serán un estorbo". Argumentan que no es una calle al uso, sino un recinto ferial que acoge un mercadillo tradicional cada semana. Solicitan, por tanto, que sea objeto de "tratamiento diferenciado" que permita el paseo sin entorpecer el trabajo de los ambulantes.

El mercadillo previo a la Nochebuena no fue de los mejores para el sector. "Pese al buen tiempo, no se vendió mucho porque la gente tiene otras prioridades", señaló Romero.

La feria transcurrió con gran despliegue vigilancia policial para disuadir la acción de carteristas habituales en estos mercados.