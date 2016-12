FEMP y Gobierno coinciden en no cortar la luz a las familias

“No se puede cortar suministro energético a ninguna familia que deje de pagarlo por razones de insuficiencia económica. Es una premisa política, una cuestión de principios y vital para alcaldes y alcaldesas”. Así lo reiteró el presidente de la FEMP (Federación de Municipios y Provincias), Abel Caballero, tras la reunión mantenida con el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, un encuentro cordial, en palabras de Caballero, en el que se han puesto de manifiesto las posturas coincidentes del representante local y del ministro respecto a la pobreza energética y a la negativa de cortar la luz sin un informe previo y vinculante.

El presidente de la FEMP instó al Gobierno y a los grupos políticos a que “legislen, a que resuelvan el problema y busquen una salida. Urgentemente”, e indicó que cuentan con la colaboración plena de los ayuntamientos para la elaboración de un informe sobre la situación de necesidad de las familias afectadas, un informe que, añadió “tiene que ser preceptivo antes de cualquier corte de suministro. Ofrecemos nuestra cooperación, y la ofrecemos desde el conocimiento de muchos municipios que pagamos facturas de energía eléctrica y gas de muchas familias incapaces de costearlas por sí mismos”.

En cuanto a la financiación, la posición de la FEMP, según explicó Caballero, es que debería realizarse a través del modelo de bonos sociales, “a través de las compañías eléctricas, generadoras, distribuidoras y comercializadoras. Parece razonable que desde una posición de oligopolio y de un enorme poder de mercado, contribuyan para resolver estos problemas. No son cifras inabarcables por estas compañías, de las que por cierto ya no se entiende que hayan recurrido el actual sistema de bono social, sólo por recurrirlo muestran una fortísima insensibilidad”. Abel Caballero, por último, subrayó que la postura de la FEMP, “con la que el Gobierno coincide en tanto que sin informe previo y rápido de los servicios sociales no debe haber corte del suministro”, vendría a añadir “racionalidad al procedimiento. Nosotros somos los que podemos añadir la racionalidad de señalar a quiénes sí y quiénes no se les puede cortar el suministro energético”.