La FEMP declara "casus belli" los Presupuestos

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, anunció que para las corporaciones locales el proyecto de Presupuestos del Gobierno es "casus belli" al imposibilitar que puedan reinvertir los más de 7.000 millones que consiguieron de superávit en 2016.

Los entes municipales se suman a la clara discrepancia que con los Presupuestos tienen la mayoría de las comunidades autónomas, pues, como explicó Caballero, en rueda de prensa, la junta de gobierno de la FEMP fue ayer unánime (incluido el PP) en una resolución contra las cuentas públicas presentadas por el ministro Cristóbal Montoro.

En dicha resolución, los ayuntamientos y diputaciones instan al Gobierno y a los grupos parlamentarios a que se permita el uso del remanente de tesorería acumulado y a que la contratación y ejecución de dicho sobrante se haga durante lo que queda de año y el siguiente.

Paralelamente, el presidente de la FEMP, además, va a pedir al Gobierno una reunión para que le aclare la redacción de la disposición adicional 92 del proyecto presupuestario, ya que, a su juicio, aboca a los ayuntamientos a contratar y ejecutar el superávit en el segundo semestre de este año, un plazo imposible porque el mínimo razonable es ocho meses.

También se reunirá con los grupos parlamentarios para que en el trámite de los Presupuestos que se iniciará en semanas se incluya y se apruebe una enmienda que, precisamente, ponga el acento en que la contratación y ejecución de los excedentes de tesorería se pueda hacer entre este año y todo 2018.

El PDeCAT, que está presente en la junta de gobierno de la FEMP, ya ha avanzado que registrará una en esos mismos términos.

Si ninguna de estas maniobras iniciales logra el objetivo, Caballero convocará a todas las juntas de gobierno de todas las federaciones de municipios de España y llamará a todos los alcaldes y alcaldesas del país para, en Asamblea, presionar al Gobierno. "Vamos a por todas", dijo Caballero.

Por otro lado, la FEMP declaró su satisfacción por la reposición de personal en las corporaciones locales que fijan los Presupuestos a pesar de no alcanzar el cien por cien de sus exigencias. Pero lo que tiene que ver con la reinversión del superávit municipal, que, según Caballero, se imposibilita en los Presupuestos es "casus belli" y un "agravio antimunicipalista intolerable" que "castiga" no sólo a los ayuntamientos, sino a "todos los ciudadanos".

Afirmó que las corporaciones locales han dado muestras de "seriedad y de rigor" durante los peores años de la crisis, logrando ahorros ininterrumpidamente desde 2012. Pese a ello, el Gobierno no atiende sus demandas. Caballero aportó números: la aportación al PIB de los superávit municipales rondó el medio punto, llegando a sobrepasarlo en 2016. Ese sobrante, sumado año tras año, llega a los 26.000 millones, casi 7.100 de los cuales provienen de 2016.

El presidente de la FEMP, por ello, sentenció que han sido los ayuntamientos los que han facilitado al Gobierno sanear las cuentas y atajar el déficit en el que sí incurren la administración general del Estado y las comunidades.