Femenino y feminismo a vista de arte

nnn Reivindicación, afirmación, exhibición o simple estética son algunas de las motivaciones que provocan a los cincuenta artistas gallegos, entre las que hay nueve viguesas, que participan en “Alén dos Xéneros”. Comisariada por Anxela Camarés, se inauguró ayer en el Marco, donde permanecerá hasta el 11 de junio. Todas las piezas tienen en común estar ligadas a la influencia de las corrientes feministas en la creación actual, con obras a partir de los años 90. Montada en el primer piso del museo, está concebida como una continuación de la exposición “Mulleres no Silencio. De Maruja Mallo a Ángela de la Cruz”, que se sitúa en la planta baja. Ésta es una revisión que Rosario Sarmiento realiza veinte años después del primer proyecto que comisarió para dar voz a las artistas que por ser mujer no tuvieron la repercusión que merecían.

“Quería hacer una exposición de celebración, con un carácter festivo”, apunta Caramés, indicando que se trata de una lectura personal e invita a posibles revisiones.

Ambiciosa por su gran número de propuestas; visual, por lo vistoso de sus piezas; dinámica, por el ritmo que marca su montaje y contemporánea, por la actualidad de su abordaje, “Alén dos xéneros” requiere más de una visita.

Se distribuye en tres bloques temáticos: el primero vinculado con los movimientos feministas, la segunda con la masculidad y el tercero con los nuevos cuerpos e identidades sexuales.

Por destacar algunas de las piezas, la fuerza del mensaje en las serigrafías de Yolanda Herranz (Baracaldo, 1957):, “Me hace falta besarte para empezar a tenerte/ Me hace falta pegarte para empezar a tenerte” da la bienvenida a un recorrido por la sexualidad desde el punto de vista artístico, pero con un enfoque femenino y feminista. En el caso de Celeste Garrido (Marín, 1972) logra trasladar las exigencias del canon de belleza establecido con su ensamblaje escultórico de pétalos de rosa y espina en “Tortura femenina”, un elegante zapato de tacón atravesado por puntas.

Con un objetivo diferente, Xisela Franco (Vigo, 1978), una de las artistas invitadas del ciclo “Problemáticas”, en el Espazo Anexo, regresa a las salas de Marco en esta colectiva con una maternidad muy especial. Proyectada sobre una superficie enmarcada, un mujer sostiene a su niño, mientras son ‘vestidas’ imágenes del celuloide.

La comisaria incluyó a Roberto Fernández, que se sale del marco temporal, al producir a finales de los 70, pues “fue uno de los primeros en dar visibilidad a los colectivos gay”, según explicó.

“Alén dos xéneros” aporta además un importante trabajo de documentación con selección de montajes audiovisuales y la recuperación de publicaciones clave en el feminismo como “Andaina” e “A festa da palabra silenciada”.n