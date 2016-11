Feijóo insta al delegado a ser 'los oídos de la Xunta en Vigo'

nnn Los delegados territoriales de la Xunta tomaron posesión de sus cargos en Santiago, en un acto en el que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, los ha emplazado a actuar como "los ojos y oídos" del Gobierno gallego porque son "los primeros" en obtener "la información" de mano de los ciudadanos.

En el acto, con la presencia de todos los conselleiros, tomaron posesión los cinco delegados territoriales de la Xunta y también el director del Gabinete de Presidencia, Álvaro Pérez López. Tres de ellos optaron por jurar su cargo, mientras que Cores Tourís y Balseiro lo han prometido.

Así, los responsables de la Xunta en Vigo, Ignacio López Chaves: en la provincia de Ourense, Marisol Díaz Soneira; y el de Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, han renovado sus cargos. Por su parte, el exalcalde de Boqueixón Ovidio Rodeiro y José Manuel Balseiro se estrenan en A Coruña y Lugo,.

De este modo, con la de los delegados territoriales este lunes, continúan asumiendo sus cargos las personas que acompañarán a Feijóo en el Ejecutivo gallego, luego de la toma de posesión de los conselleiros la pasada semana. En este sentido, Feijóo ha destacado que no pide a los miembros de su Gobierno que "sean infalibles", pero sí "inconformistas". "El pueblo gallego siempre está legitimado a pedirnos más", ha manifestado, para luego apuntar que afrontan esta legislatura "con más ánimos, con más experiencia, más conocimiento y más compromiso que en los últimos ocho años".

Núñez Feijóo destacó la "importancia social, económica y política" del puesto como delegado territorial, ya que no solo actúan como "representantes ordinarios" de la Xunta sino que tiene un papel importante en el "diseño territorial del Gobierno". En este sentido, emplazó a los cinco delegados a "escuchar y aprender" en un cargo en el que "no solo es ser la mano del Gobierno" en sus respectivas zonas, sino que deberán actuar como "los ojos y oídos" de la Xunta porque son "los primeros" en obtener "información de la gente". Feijóo dijo que fueron escogidos para estos puesto porque "no llegan a aprender, sino aprendidos".