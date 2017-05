Feijóo insinúa que Caballero quiere boicotear candidatura de Islas Atlánticas

En declaraciones a los medios en Vigo, Feijóo ha ratificado la voluntad de la Xunta de seguir adelante con la candidatura que ya trasladó al Ministerio de Cultura y de aceptar "propuestas" que la mejoren y aumenten sus posibilidades de éxito.



Preguntado por si al final habrá dos propuestas, la de la Xunta y la de Vigo, que defiende la candidatura de Cíes por separado, ha dicho que no va a entrar a valorar "ningún planteamiento de ningún político que lo que intente es que no salga la candidatura".



Feijóo ha subrayado que la candidatura de las Islas Atlánticas surgió de "un consenso interno, luego convenciendo al Gobierno", y con expectativas de competir con las de otros países.



"Quien quiera construir una candidatura ganadora, estamos a disposición si se pueden hacer propuestas (...) Quien pretenda que no tenga éxito, con todos los respetos, no coincide con la propuesta de la Xunta, que tiene muy claro que quiere que Cíes y el resto del parque nacional sean patrimonio", ha proclamado.



Feijóo ha añadido que el parque nacional de las Islas Atlánticas "no fue un invento de la Xunta ni de ningún ayuntamiento. Es una realidad preexistente a la candidatura", y ha añadido que lo que pretende la administración autonómica es que "lo que ya existe sea patrimonio".



"Más claridad, determinación y generosidad no se puede plantear", ha dicho Feijóo, quien está convencido de que las Islas Atlánticas en su conjunto "van a conseguir, espero más temprano que tarde", la declaración de patrimonio de la humanidad.