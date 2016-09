Feijóo defiende enseñar inglés en Galicia en el modelo trilingüe

El presidente del PPdeG y candidato a la reelección en la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, presentó en el Museo del Mar, en Vigo, las propuestas de su programa en materia de educación, centradas en lograr un sistema educativo "más accesible, con más calidad en el profesorado y más competitivo", para lo que ha proclamado que su partido "no renunciará" al modelo trilingüe: gallego, castellano e inglés.

En un acto en el edificio de la Xunta acompañado por el conselleiro de Cultura y Educación, Román Rodríguez, y por representantes del colectivo educativo, Núñez Feijóo señaló que la apuesta por las nuevas tecnologías y por los colegios plurilingües es una de las decisiones de las que se siente "más orgulloso".

A ese respecto, avanzó su intención no solo de mantener ese modelo, sino de extenderlo también a Educación Infantil y Formación Profesional, hasta llegar al "cien por cien" de los alumnos; y recalcó la importancia de que los estudiantes gallegos puedan aprender, por ejemplo inglés, sin tener que salir de Galicia. "No es cuestión de sacar a mil fuera, sino de educar a 5.000 dentro", ha proclamado, en clara alusión al programa de becas de inglés del gobierno de Vigo.

Con respecto a las nuevas tecnologías, el candidato del PPdeG hizo hincapié en la necesidad de "pasar de las libretas a los ordenadores", y se propone dotar a todos los centros escolares de conexión a Internet a 100 megas, además de impulsar la creación de plataformas 'online' y poner recursos a disposición de la comunidad educativa.

Con respecto a los profesores, señaló que, desde el 2009, hay 3.885 docentes más con plaza en propiedad, y su intención es "seguir garantizando la seguridad" en esos puestos de trabajo. "Somos la comunidad autónoma con más profesores por alumno, es un dato para sentirse orgulloso", anotó. Feijóo apostó por reforzar la "autoridad" del profesorado y su formación, especialmente en lenguas extranjeras, con el objetivo de que en 10 años al menos un tercio de los maestros sean bilingües (español-inglés). n