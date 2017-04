Feijóo aconseja a Caballero que revise su postura “contra todos”

n n n El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sugirió al regidor vigués, Abel Caballero, que “cuando uno está en contra de todo y de todos, posiblemente debería revisar su postura”. El titular del Ejecutivo autonómico hizo estas declaraciones ayer, un día después de que un juzgado decidiese suspender cautelarmente el funcionamiento del Área Metropolitana de Vigo, al considerar el juez que hubo incumplimiento legal en el nombramiento de dos de los concejales de la Asamblea constitutiva.

Preguntado acerca de esta decisión judicial por periodistas durante su rueda de prensa en Santiago, el presidente de la Xunta calificó de “la gran chapuza” la constitución del Área Metropolitana, que impulsada desde la Alcaldía viguesa es “nula de derecho”, y puntualizó que lo es “no porque lo diga la Xunta, la Universidad de Vigo, el Celta, Zona Franca...porque lo dice un juez”, haciendo referencia a los supuestos frentes que el regidor tiene abiertos.

Dicho esto, cambió el tono y enfatizó que Vigo “es una ciudad libre y democrática, y no el cortijo de nadie”. Lamentó que se vea “sometida a esta chapuza y fuera del sistema de transporte metropolitana que está implantado en otras zonas de la comunidad”, dijo.

Asimismo hizo hincapié en que la decisión del juez demuestra que “la ley, y los acuerdos, están para cumplirse” y que “nadie está por encima de este principio”. Y mandó un aviso a navegantes: “Espero que todos tomemos nota de este auto” que deja sin efecto el organismo vigués, ya que “la chapuza es suficientemente clara” para que el juez tomase la decisión de “paralizarla” antes de emitir su fallo.

Estas declaraciones coinciden con una dotación de nueve millones de euros, renovar los convenios con los 46 ayuntamientos que conforman las áreas de Santiago, Lugo, Ferrol y A Coruña.

Sin embargo, en su intervención, Feijóo no aludió a la parte donde el juez asegura que no era imprescindible la participación de Vigo en el Plan de Transporte para la celebración de la Asamblea. Algo que tampoco trató el concejal popular Miguel Fidalgo en la rueda de prensa que convocó en Vigo para suscribir las palabras del presidente de la Xunta. A mayores, Fidalgo recalcó que de la Asamblea “no se levantó y ni se marcho nadie, es falso; el Área, como estaba constituida no era válida y el presidente (de la Mesa de Edad) levantó la sesión”.n