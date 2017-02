Hacía tiempo que Vigo no disfrutaba de un Sábado de Carnaval libre de lluvia. Estas buenas condiciones climatológicas sirvieron para resaltar, aún más, uno de los mejores desfiles de Entroido de las últimas ediciones, en el que un total de 26 formaciones llegadas de todo el Área mostraron un derroche de imaginación, fantasía y, en muchos casos, sátira, que conquistó a un público entregado.

Las comparsas se vieron arropadas en los más de 4 kilómetros de recorrido por miles de vigueses, que no dejaron libre ni un solo hueco de acera por donde transcurría la marcha, que incluso se extendió más allá del itinerario previsto: desde la curva de A Calzada hasta el Paseo del Alfonso XII, cada tramo, cada zona elevada —como Santiago de Vigo o las escaleras de Alduayen— era aprovechado por los asistentes para poder tener una mejor visión de lo que estaba sucediendo.



Fueron, en total, más de tres horas de un Desfile Concurso de Comparsas e Carrozas de Entroido, cuyo fallo se dará a conocer el Miércoles de Ceniza, coincidiendo con el Enterro do Meco.

Si hay que destacar una formación que conquistó al público y despertó su mayor simpatía, por su ironía y actualidad, fue la de O Pedral do CVC de Valladares, con su tema “That's America”. Era una particular comitiva del presidente estadounidense Donald Trump y su esposa Melania, que iba seguida de animadoras, la Estatua de la Libertad amordazada, un equipo de fútbol americano y, cerrando el paso y desatando los aplausos, una valla arrastrada por mexicanos, alguno de los cuales conseguía saltársela de vez en cuando, para alegría de la gente.

Sonrisas también levantó “Xa temos AVE”: una carroza que anunciaba la llegada de la Alta Velocidad para el 25 de febrero de 2042, con Rajoy y Feijóo tirando de una vagoneta y seguida de numerosos trenecitos.

Entre las comparsas con mayor número de componentes se encontraban la de Vincios, con 150 personas de todas las edades, incluidos bebés, que recrearon un poblado troglodita, y la de Afamp (Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual), con el tema “Bajo el mismo sol”, que abrió el desfile.

Como carrozas más espectaculares, por su colorido y volumen, se encontraban la de “Cleopatra cruzando o Nilo”, de Atlántida de Matamá, “As bailarinas de Mozart”, de Vincios, o “Luces”, de Tomiño, que sorprendió por su recreación del Carnaval de Venecia. No faltaron A Travesía, fiel a esa cita con sus fantasías que arrancaron numerosos aplausos, y las temáticas de cuentos: mariposas, Oriente y hasta “La Bella y la Bestia”.

Más de tres horas de emocionante recorrido

El alcalde saluda a los participantes al inicio del recorrido.

El público siguió sin desmotivarse en ningún momento las más de tres horas de desfile. El alcalde, Abel Caballero, saludó a los participantes al inicio del recorrido, que realizó él también a pie mientras era saludado por los asistentes. La gente estaba contenta: esta vez sí se pudo celebrar este importante acto del Entroido de Vigo en la fecha prevista, ya que en años anteriores tuvo que ser aplazado por la lluvia.