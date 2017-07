Familiares de los brigadistas muertos en Fornelos protestan ante la Xunta

La madre de Rodrigo Amo y la hermana de Julio Martínez coinciden en que no tenían otra posibilidad que huir y advirtieron de que parte de lo ocurrido se debe a que los brigadistas no se conocen entre sí porque cada año se cambian eñ 20 por ciento de la plantilla. Por su parte, el presidente del comité de Seaga, la empresa de extinción, reclama que la Xunta invierta mas en prevención. Calificó de indignante que se le eche la culpa a los Trabajadores y que no haya responsabilidades políticas