Una familia reclama al Concello por un niño lesionado

El pasado temporal del día 3 de febrero, que dejó vientos huracanados y motivó el cierre de Balaídos, también dejó un herido: un niño de 12 años al que le cayó encima una de las puertas del Campo de Fútbol Pahiño, en Navia, de titularidad municipal, y de cuya atención médica ahora no quiere hacerse cargo el Ayuntamiento. El pequeño sufre diversas contusiones, cojea un poco y tiene un ojo completamente amoratado, por lo que necesita un seguimiento médico para comprobar su evolución, que en un principio no revestiría gravedad.

El accidente, según relató la madre del pequeño, la exjugadora del Celta de Baloncesto Montse Coello, se produjo en el vestíbulo del estadio. El niño no participaba de las actividades deportivas, prohibidas al aire libre ese día, sino que se encontraba esperando por su padre, que es entrenador. En un momento determinado, saltaron las bisagras de una de las puertas, con la mala fortuna que cayó sobre el pequeño, derribándolo por la espalda y aplastándolo contra el suelo.

El niño, como relata la madre y según consta en una reclamación presentada el pasado viernes en el Ayuntamiento, fue llevado en ambulancia al Sanatorio Concheiro, a donde fue remitido desde el número de teléfono facilitado en las propias instalaciones deportivas. La sorpresa llegaría días más tardes, cuando los padres esperaban la llamada del hospital para realizar el seguimiento de su hijo y lo que recibieron fue la comunicación de la aseguradora en la que se informaba de que no se hacían cargo. “Nosotros entendimos que se trataba de un error, que lo habrían llevado al Concheiro pensando que era un jugador federado y que para estos casos tendrían otro seguro”. La indignación surgió con la contestación que recibieron por parte de un responsable de deportes. “Incluso nos insinuó que lo llevásemos a nuestro seguro y que mintiésemos sobre las circunstancias del accidente”, afirmó Coello. “No pedimos ninguna indemnización. Afortunadamente no pasó una desgracia. Sólo queremos que nos digan dónde debe ser atendido nuestro hijo y asegurarnos que esto no vuelva a pasar”.

Fuentes del departamento de Deportes consultadas por este diario indicaron que el concejal se encuentra fuera de Vigo desde el pasado viernes, por lo que desconoce la reclamación, pero tan pronto regrese le será comunicada para que analice el caso.