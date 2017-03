La Exposición da Camelia de Salceda reúne 70 expositores

n n n La 'Mostra Exposición da Camelia' de Salceda de Caselas, que este año llega a su novena edición, esta considerada como la segunda más importante de cuantas se celebran en Galicia, solo por detras de la Muestra Internacional de la Camelia. Así, este fin de semana, aficionados, cultivadores y apasionados de la exquisita flor de las Rías Baixas, podrán admirar ejemplares de lo más variado de 70 expositores procedentes de toda la geografía gallega, del Norte de Portugal e incluso de la comnidad de Asturias.Durante los dos días, sábado 11 y domingo 12, el Auditorio Municipal y la Casa do Concello, acogerán la exposición, que además incluye una variada programación complementaria, con un Concierto del grupo Diese, el sábado, en la apertura de la muestra, y A Feira de Artesanía, el domingo en el entorno de la Plaza de Abastos. Y como aliciente, ese mismo día, se celebrará el sempiterno 'enfrentamiento de Entroido', entre los barrios de A Feira y Castro Barreiro, que fue suspendido a causa del mal tiempo.

La organización corre a cargo de la concejala de Turismo, Loli Castiñeira, "encantada" de que un año más Salceda se convierta en punto de destino de cientos de apasionados del mundo de la camelia. La puesta a punto del evento cuenta con la colaboración de las Asociaciones de Xubilados y Mulleres Rurais. "Agradecemos especialmente a colaboración do do tecido asociativo que sempre nos bota unha man", expresa Castiñeira. n