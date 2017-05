Los expertos critican el modelo ‘represivo’ de educación sexual

nnn La “educastración sexual” o el modelo represivo de la sexualidad está muy extendido en el mundo. Esto afirmó ayer en Vigo el presidente de la Sociedad Española de Intervención en Sexología, Manuel Lucas Matheu, que es también médico de familia y profesor universitario, dentro de las jornadas anuales de la Asociación para a Saúde Emocional na Infancia e Adolescencia que en esta edición se centró en la educación afectivo-sexual en estas edades. Tras realizar un estudio sobre múltiples culturas del mundo, Manuel Lucas concluyó que solo el 37% de las culturas ven la sexualidad como algo normal y natural, mientra que “nosotros estamos entre los más represores” y mencionó la “obsesión por la masturbación con advertencias como que salían pelos en las malos”, entre otros muchos ejemplos.

El experto rechazó que la educación sexual incite a los jóvenes, sino que al contrario, es necesario el conocimiento para que puedan decidir libremente.

También criticó los modelos preventivistas que se basan solo en señalar los peligros, una medida que a su juicio no funciona mucho con la adolescencia temprana en la que las conexiones entre el núcleo prefrontal y el sistema límbico no están maduras.

Asimismo, analizó distintos programas de educación sexual en países como Estados Unidos, como un plan de Reagan para promover la castidad y la abstención. Clinton lo mantuvo, Bush lo potenció y Obama lo suprimió en 2010. Análisis posteriores indicaron que aquel programa no había reducido la tasa de embarazos no deseados. Manuel Lucas repasó otras estrategias, como la de Ecuador o incluso la de la Junta de Andalucía o incluso la del programa de Elena Ochoa, que fue la primera vez que se hablaba de sexo en televisión pero desde con un modelo patologizante en el que se hablaba de las perversiones, la “frigidez” y temas similares. El experto propuso recuperar un modelo integral en el que la sexualidad sea un valor y no una amenaza (apuntó que puede ser un elemento rehabilitador porque aumenta la resiliencia y la autoestima), que se base en el conocimiento del hecho sexual, en la libertad, la equidad y en la capacidad de amar. Propuso a su vez la creación de una red educativa y sanitaria para mejorar la formación.n