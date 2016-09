Los expertos creen que el Plan 1993 “no vale” para desarrollar la ciudad

n n nEl PGOM 2008 fue anulado por el Tribunal Supremo por un vicio esencial: la Xunta del bipartito declaró en 2006 que no era aplicable la normativa sobre evaluación ambiental de los planes generales aduciendo la urgencia por la inminente aprobación del Plan vigués. Pero pasaron dos años desde la declaración a su visto bueno y el Supremo invalidó dicho acuerdo de la Administración gallega y con él la legalidad urbanística viguesa . Desde entonces, hace diez meses, está en vigor de nuevo el Plan General de 1993. La última propuesta planteada desde el Concello –un informe del profesor Parejo instando a otra declaración de inaplicación de la evaluación ambiental por la Xunta- ha sido descartada como una “ficción” por el Consello Consultivo de Galicia, por lo que a día de hoy Vigo se enfrenta a mantener el Plan de 1993, con modificaciones puntuales, o hacer uno nuevo, lo que llevará de dos a cuatro años sin contar el tiempo que ya ha transcurrido. El alcalde, por su parte, apeló a la Xunta a que dé soluciones.

Quien más sabe de los dos últimos planes generales de Vigo es el arquitecto Javier Rivas, gerente de Urbanismo con tres alcaldes (Castrillo, Pérez Mariño y Porro) y quien llevó toda la tramitación y el desarrollo del PGOM 2008. Rivas no entra en la solución pero advierte de que el Plan General de 1993, el que ahora está en vigor, no vale para Vigo. Escéptico, aclara que en una situación como la actual “sin nada relevante en marcha” daría igual el planeamiento existente pero advierte de que el Plan 93 sólo servirá para agotar la edificabilidad en algún resto de suelo urbanos consolidado y algún solar en el centro “y eso con dificultades”. “La aplicación del Plan es compleja porque hubo cambios de normativa y no está adaptado y eso ya se ve", aclara.

Entre los diversos proyectos que se han quedado sin poder desarrollar destacan Barrio do Cura, Porto Cabral, ampliación del Parque Tecnológico y del polígono de Balaídos, el entorno de Beiramar, Cabo Estai, Samil o A Seara, entre otros. La solución, señalan los expertos, pasa por un nuevo Plan -así lo indica la Xunta- o modificar puntualmente el de 1993 "con dificultades". Otra posibilidad es convertir algunos planes en sectoriales gallegos con la "ley Vigo".